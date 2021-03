Bewoners Tuikwerd zijn tegen wisselwoningen: 'Ze worden ons door de strot gedrukt'

De wisselwoningen komen op een grasveld aan het Patrijzenpad, tegenover de school. Ze zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk hun huis uit moeten vanwege de versterking.

Speelveld voor jongeren

'We begrijpen heel goed dat die wisselwoningen er moeten komen', zegt buurtbewoner Bert Sanders. 'Maar alternatieve locaties worden door de gemeente genegeerd', stelt hij. Samen met drie buren staat hij aan de rand van de bouwplaats. Een shovel verdeelt grote, vierkante stenen blokken over het veldje. Tot eind juli komen daar de wisselwoningen op te staan.

De buurt, voornamelijk bewoners van de aangrenzende straat Welhaak, vindt het zonde voor de jeugd. 'Het was een mooi speelveldje dat veel gebruikt werd door scholen en jongeren', zegt Bouwina Leeuwerke. Buurman Hans Dekker vult haar aan: 'Je ontneemt de jeugd gedurende de zomer de mogelijkheid om te sporten, terwijl ze nu al zoveel thuis zitten.' Ook vinden ze dat ze er laat over zijn geïnformeerd.

Het zand ligt klaar voor de wisselwoningen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Bang voor verlengen

Bewoners maken zich daarnaast zorgen om extra drukte in de wijk en daarmee gepaard gaande parkeerproblemen. Ook zijn ze bang dat de versterking van de huizen uiteindelijk langer duurt, waardoor de wisselwoningen op 31 juli nog niet weg kunnen. 'Als je ziet wat voor werk hier wordt verricht, weten we wel zeker dat de periode verlengd gaat worden', zegt Dekker.

Maar voor dat laatste hoeven bewoners niet bang te zijn, zegt wethouder Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta). 'De vergunning loopt tot en met 31 juli, daarna zijn ze daar weg. Het kan een vertraging hebben van een aantal weken, maar rond dat tijdstip moeten ze verdwenen zijn. Dat gaan we niet met maanden verlengen.'

Blijft bij keuze

Via een online bijeenkomst heeft de wethouder vorige maand met een deel van de buurtbewoners gesproken. Ze geeft aan dat ze inderdaad laat zijn geïnformeerd: 'Dat komt doordat we op de scheidslijn zaten tussen de oude en de nieuwe gemeente. Maar dat zou er niet aan bijdragen hebben dat we voor een andere locatie zouden kiezen.'

Volgens de wethouder speelt het een belangrijke rol dat de woningen er maar vijf maanden staan: 'Dat is een acceptabele periode. De bewoners die te maken hebben met de versterking, willen dichtbij hun eigen huis blijven. Het worden hele mooie, nette huizen. En aan het einde van die periode leveren we het sportveld weer schoon en netjes op.'

Deze tijdelijke huizen komen in Delfzijl (Foto: Gemeente Eemsdelta)

De buurtbewoners in Tuikwerd stelden eerder alternatieve locaties voor, waaronder het grasveld bij buurthuis 't Kaarnhoes, wat zuidelijker in de wijk. Maar Voorzitter Jan Dijkhuis van de wijkvereniging laat weten dat dit geen optie is: 'Als er wat te doen is, kunnen er geen auto's terecht. Ook is er misschien vervuilde grond, dus hier kan het echt niet.'

Dekker heeft inmiddels een advocaat benaderd om te kijken of de bouw opgeschort kan worden, maar veel hoop heeft hij niet: 'We moeten accepteren dat dit gerealiseerd gaat worden. Het is door de strot gedrukt, om het zo maar te noemen. Daar moet je als burger genoegen mee nemen.'

Vaker bezwaren

In Loppersum en Appingedam keerden enkele buurten zich de afgelopen jaren ook al tegen de komst van wisselwoningen, maar dan voor huizen die er minstens tien jaar staan. Voor een gemeente is dat schipperen tussen alle belangen, vertelt Usmany:

'Dat mensen er moeite mee hebben, begrijp ik goed. Maar we moeten ook zorgen dat we niet teveel oponthoud hebben voor mensen die hun huis uit moeten vanwege de versterking. De afwegingen voor woningen die er een aantal maanden staan, zijn anders dan voor woningen die er jaren gaan staan.'

