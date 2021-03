Lycurgus blameert zich in Sliedrecht

De volleyballers van Amysoft Lycurgus hebben zichzelf een zeer slechte dienst bewezen in de kampioenspoule. De Groningers verloren het tweede duel in de groep, uit bij Sliedrecht Sport, in drie sets.

Afgelopen zaterdag won de ploeg van coach Arjan Taaij het eerste duel in de kampioenspoule nipt (3-2) van Active Living Orion uit Doetinchem. Vooral de instelling liet te wensen over in dat duel, dus in Sliedrecht moest het een stuk scherper tegen de nummer vier van de ranglijst, die in de reguliere competitie al eens in drie sets verslagen werd.

Ver onder de maat

Desondanks nam de thuisploeg het voortouw vanaf de eerste set, die eindigde in 27-25. Ook in het tweede bedrijf bleef Sliedrecht Sport de bovenliggende partij. Lycurgus kon geen moment een vuist maken en presteerde op bijna alle fronten ver onder de maat. Ook de wissels van Lycurgus-coach Arjan Taaij (Erik van der Schaaf en Geoffrey van Gent er in voor Thomas Douglas-Powell en Jerome Cross) konden het tij niet keren. De tweede set eindigde in 25-22 en de derde set ging met 25-23 naar de thuisploeg.

Stand kampioenspoule

De Groningers blijven nu op vier punten steken en staan daarmee nog wel tweede in de groep met de vier beste ploegen van Nederland, omdat concurrent Orion woensdagavond thuis verloor van Dynamo. De nummers één en twee plaatsen zich deze maand voor de best-of-five finale serie om de landstitel.

Op bezoek bij de koploper

Zaterdagmiddag speelt Lycurgus om 15.00 uur in Apeldoorn tegen de koploper, Draisma Dynamo. De Groningers verloren in de reguliere competitie in eigen huis met 1-3 (25-23, 23-25, 25-27, 28-30) van de ploeg van coach Redbad Strikwerda.