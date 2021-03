Statenlid 50Plus: ‘Onze lijsttrekker moet geen haantjesgedrag vertonen’

Ten Hoove heeft genoeg van het gekonkel binnen de partij, zo laat hij weten. ‘Het wordt steeds moeilijker. Je werkt in de provincie keihard voor de vijftigplussers, maar wordt iedere keer weer naar beneden gehaald.’ De seniorenvoorman worstelde daar in mei vorig jaar al mee toen Henk Krol uit de partij stapte en 50Plus ook in opspraak raakte. Toen besloot hij 50Plus trouw te blijven, nu twijfelt hij openlijk. ‘Het is een hele kwalijke zaak dat je acht dagen voor de verkiezingen dit soort flauwekul krijgt. Dit is een hele kwalijke zaak. Er is geen kiezer die het meer begrijpt.’

Haantjesgedrag

De ophef in de partij ontstond nadat lijsttrekker Liane den Haan openlijk het AOW- standpunt van de partij in twijfel trok. 50Plus heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat 65 jaar het uitgangspunt moet zijn als pensioengerechtigde leeftijd. Den Haan noemde eerder in Nieuwsuur 67 jaar als 'ijkpunt’. Nummer drie op de lijst Ellen Verkoelen, die vasthoudt aan 65 jaar, zou zich volgens Den Haan moeten terugtrekken. ‘De lijsttrekker is daar iets te enthousiast in geweest, zegt Ten Hoove. '50Plus zegt juist: 65 jaar. Dan moet zij zich daaraan houden. Het meest kwalijke is nog dat nummer drie Ellen Verkoelen niet op de hoogte is gebracht.’ In Den Haan heeft hij geen vertrouwen meer. ‘Ze heeft haar naam niet mee, maar ze moet geen haantjesgedrag vertonen.’

'Hier gaat de partij aan ten onder'

‘Ik keek vanmorgen op de peilingen en zag: nul zetels. Nou, hier heb je nou zo je stinkende best voor gedaan. Hier gaat de partij aan ten onder’, aldus Ten Hoove. Mocht 50Plus geen zetels halen volgende week, is het voor hem duidelijk. ‘Dan is het klaar, dan heeft het voor 50Plus geen zin meer. Dan ga ik een verregaande samenwerking zoeken met een regionale partij, om zo nog veel te kunnen bereiken voor Groningen.’ Voor de punten die voor senioren belangrijk zijn, houdt Ten Hoove dan zijn eigen stem, zo zegt hij.