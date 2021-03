Eerste kievitsei gevonden in provincie Groningen

Het eerste kievitsei in onze provincie is woensdag gevonden. En net zoals vorig jaar en het jaar daarvoor door dezelfde vinder en in hetzelfde weiland bij de stad Groningen.

Weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel uit Roden heeft het weer geflikt: het vinden van eerste kievitsei in de provincie Groningen. Hij vond het in een nest in Leegkerk op het land van melkveehouder Dirk Klooster. Darwinkel heeft nu voor de derde keer in successie daar het eerste kievitsei gevonden. Hij was overigens ook in 2017 de eerste. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd.

Niet het allereerste kievitsei

Darwinkel is niet de eerste vinder landelijk. Afgelopen vrijdag werd het eerste Nederlandse kievitsei gevonden in het Utrechtse Wilnis. Over de mogelijkheid of het eerste ei niet ooit in Groningen kan worden gevonden is hij sceptisch. 'In Groningen is het misschien wat kouder dan in andere delen van Nederland, legt Darwinkel uit. 'Ook hebben we hier niet echt een traditie van kievitseieren zoeken.'

Geschikt stukje gras

Over het feit dat hij al vier keer, waarvan drie keer achter elkaar het eerste kievitsei heeft gevonden blijft hij bescheiden. 'Het gaat telkens om hetzelfde stukje weiland. Door de hoge grondwaterstand en het kruidenrijke gras is dit een uitermate geschikt perceel voor weidevogels. Ook is het waarschijnlijk hetzelfde broedpaar.'

Het ei is overigens weer netjes door hem teruggelegd. Sinds 2000 mogen ze wettelijk niet meer worden meegenomen.