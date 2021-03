Droomtocht door Visvliet: 'Wandel langs de planeten'

Initiatiefnemer Hilly Gorter kwam in de Eise Eisingastraat te wonen en wilde meer weten over hem. 'Ik wist dat hij in Dronyp is geboren en in het jaar 1774 het planetarium in Franeker heeft gemaakt,' vertelt ze. 'Ik ben me verder in hem gaan verdiepen en vond het allemaal erg interessant. Er werd in die tijd gezegd dat er vier planeten op elkaar zouden knallen en dat de aarde eraan zou gaan, maar hij kon aantonen dat dat niet ging gebeuren.'

Uitbeelden

Gorter wil Eisinga graag eren met een wandeltocht. 'In zijn tijd waren er zes planeten bekend en met die planeten wil ik hier in Visvliet uitbeelden hoe groot het heelal is.'

Droomtocht in Visvliet (Foto: RTV Noord \ Maartje Ettema)

Meer dan alleen wandelen

'De droomtocht is goed te wandelen', zegt Gorter. 'De verste planeet ligt op 1,5 kilometer richting Pieterzijl. Naast het wandelen kun je ook feitjes lezen en raadsels oplossen.'

Volgende week worden de zon en mercurius geplaatst en dan is de wandeltocht klaar.