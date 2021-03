Droge mond na bestraling mogelijk verleden tijd dankzij stamceltherapie UMCG

Een patiënt met een tumor in het aangezicht wordt bestraald (Foto: ANP)

Voor kankerpatiënten die na bestraling last hebben van een droge mond, biedt een transplantatie van stamcellen uit speekselklieren mogelijk uitkomst. Het UMCG heeft die methode onderzocht en behandelt komende zomer de eerste patiënten.

Volgens het ziekenhuis gaat het om een landelijke en waarschijnlijk zelfs internationale primeur.

Mindere kwaliteit van leven door complicaties

Jaarlijks zijn er in Nederland zo'n 2.500 nieuwe patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied. Volgens het UMCG biedt een operatie een goede kans op genezing, maar is er wel een 'vervelende complicatie'.

'Bij veertig procent van de patiënten werken na de behandeling de speekselklieren niet goed meer. Hierdoor hebben ze continu last van een droge mond. Kauwen en slikken is lastig, hun smaakvermogen vermindert, praten is erg moeilijk en het gebit wordt beschadigd. Hierdoor hebben deze patiënten vaak een sterk verminderde kwaliteit van leven.'

Onderzoek naar stamcellen

UMCG-hoogleraar Radiotherapie Rob Coppes zoekt met zijn onderzoeksgroep al jaren naar een oplossing voor de complicatie. Hij identificeerde stamcellen van de speekselklier bij de muis en vervolgens bij de mens. Hierna werden de stamcellen opgekweekt in het laboratorium, waar ze minispeekselkliertjes vormden. Experimenten met muizen toonden aan dat de behandeling aanslaat en de speekselklieren weer aangroeien.

Hierna werden van mensen afkomstige speekselklierstamcellen in het laboratorium opgekweekt en bij muizen ingebracht. Wederom sloeg de behandeling aan. Vervolgens vertaalden de onderzoekers de resultaten naar de mens en werd de methode veilig en geschikt gemaakt voor klinisch gebruik.

Risico op schade aan speekselklieren ingeschat

Komende zomer verwacht het UMCG de eerste kankerpatiënten volgens de nieuwe werkwijze te behandelen. Het gaat dan nog altijd om onderzoek, waaraan een beperkte en geselecteerde groep mensen kan meedoen.

Coppes legt uit hoe de behandeling werkt. 'Bij patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied wordt een CT-scan gemaakt en vervolgens een bestralingsplan. Hieruit blijkt hoeveel risico iemand loopt op schade aan de speekselklieren en of de patiënt in aanmerking komt voor stamceltherapie.'

