Groningers liepen meer risico dan gedacht door meetfouten in bevingsgebied

Tot die conclusie komt het Staatstoezicht op de Mijnen na een twee jaar durend onderzoek naar het meetnetwerk van het KNMI.

De meetresultaten zijn toentertijd gebruikt als ingrediënt voor het al jaren veelbesproken risicomodel van de NAM: de Hazard & Risk Assessment. De versterkingsoperatie is voor een belangrijk deel gebaseerd op dat rekenmodel. Maar door de foutieve metingen, klopte één van de ingrediënten voor het model niet. De uitkomst van het model is daardoor automatisch ook onjuist.

Hoe veel te laag de risico's exact zijn ingeschat, wordt uit het onderzoek niet duidelijk. De onderzoekers concluderen dat de uitkomst van het model hoe dan ook is beïnvloed door de foute meetgegevens, maar dat de impact 'waarschijnlijk klein' is.

Hoe zat het ook alweer?

In februari 2019 kwam aan het licht dat één van de twee KNMI-netwerken jarenlang niet goed heeft gewerkt. Voor het meten van grondversnellingen heeft het KNMI twee meetnetwerken in Groningen: het zogeheten B-netwerk en het G-netwerk. Twee jaar geleden meldde het KNMI dat er een afwijking is geconstateerd bij alle 79 meters uit dat G-netwerk. De meters zijn vervolgens gecorrigeerd.

De meetgegevens worden van belang geacht voor het bepalen van de omvang van de versterkingsopgave in het bevingsgebied. Het SodM is daarom onderzoek gaan doen naar het volledige seismische netwerk in Groningen.

Tijdens het onderzoek van de toezichthouder zijn ook afwijkingen gevonden bij zestien meters uit het andere netwerk. In die gevallen werd de meting van de zogeheten grondversnelling gedempt omdat de meters in een gebouw zitten. Het effect was het grootst bij meters die in een kelder zitten. Drie meters zijn aangepast, zodat de gegevens weer kloppen.