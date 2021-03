Tweedehands kledingruil in nieuw jasje: deelnemers in Aduard krijgen tassen thuis

De vrouwen organiseerden voor de coronacrisis tweemaal per jaar een swap party, een feestje waarbij tweedehands kleding wordt uitgewisseld. ‘Dat kan nu vanwege de coronamaatregelen niet, dus dit is een mooi alternatief’, zegt Annemiek KleinJan-Uneken uit Aduard.

Zij heeft de tassen al thuis gehad. ‘Je mag ze drie dagen houden, dan moet hij naar de volgende. Je haalt de items eruit die je zelf wilt dragen en doet kledingstukken die je niet meer wilt, terug in de zak.’

Contact via een appgroep

Er is een rooster opgesteld en de dames houden contact in een appgroep. Zo weten ze waar de tassen op dat moment zijn. ‘In die groep showen we kledingstukken en geven we elkaar tips’, zegt KleinJan-Uneken, die door het initiatief andere vrouwen uit het dorp ontmoet. ‘Je wereld wordt weer een stukje groter, want er doen ook dames mee die ik eigenlijk niet ken. Dat sociale aspect is heel leuk.’

Annemiek KleinJan-Uneken (Foto: Eigen foto)

Bovendien speelt duurzaamheid een belangrijke rol. ‘Vaak heb je kledingstukken in je kast hangen waarvan je denkt: moet ik die nu weggooien of kan ik het nog doorgeven? We hoeven niet elke keer nieuwe kleding te kopen, we kunnen daar bewuster mee omgaan.’

Tas voor tieners

Naast de twee tassen met vrouwenkleding is er inmiddels ook een tas met tienerkleding in omloop. En een mannenkledingtas? ‘Dat zou wel leuk zijn’, zegt KleinJan-Uneken. ‘Ik zal thuis eens vragen of er interesse is, al heb ik het idee dat mannen sowieso wat duurzamer omgaan met kleding.’

De vrouwen lazen een artikel over deze vorm van kleding ruilen in Amsterdam en hebben het toen zelf in Aduard opgezet. Inmiddels ontstaan overal in Nederland groepjes. KleinJan-Uneken: ‘Ik raad andere dorpen aan dit ook te gaan doen, want het is echt heel erg leuk.’