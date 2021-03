Geen gips meer bij botbreuken: 'Mensen herstellen daar niet beter van'

Normaal gesproken moet je na een botbreuk wekenlang in het gips, maar het Martini Ziekenhuis werkt met een nieuwe methode waarbij dat niet meer hoeft.

‘Als het jeukt, dan kan hij gewoon even af’, vertelt Myla. Tijdens het spelen met vriendinnetjes viel ze van de trampoline. ‘Ik maakte een salto in de lucht en toen ben ik op mijn rug gevallen.’

Haar vader Marcel de Vries bereidt haar in de auto voor op wekenlang gips. ‘Ik vroeg in de auto al: welke kleur wil je hebben. Dat was blauw, maar uiteindelijk werd het zwart.’

Nacontroles bleken onnodig

Het Martini Ziekenhuis werkt bij stabiele breuken zoals die van Myla tegenwoordig niet meer met gips, maar met een brace. Uit onderzoek blijkt dat zo’n brace een uitstekende vervanger is en het scheelt werk voor het ziekenhuis en moeite voor de patiënt die minder vaak vrij van school of werk moet regelen.

Zo werd Myla haar botbreuk behandeld:

‘Een deel van de bezoeken aan de polikliniek bleek eigenlijk onnodig’, vertelt traumachirurg Liesbeth Boonstra. ‘Het was routine, omdat we het altijd al zo deden. Maar nu blijkt dat die mensen daar helemaal niet beter van herstellen.’

Thuis herstellen met app

In plaats van een bezoek voor het gipsen, een bezoek om het te verwijderen én controlebezoek krijgen patiënten zoals Myla instructies in het ziekenhuis en een app mee naar huis.

‘Daarin staat alle informatie over dit soort letsels. Met voorbeelden, instructies en filmpjes met oefen informatie’, laat Boonstra zien. Ze is enthousiast over het project en heeft zo meer tijd voor patiënten die haar echt nodig hebben.

Bij zorgen: bellen met de breuklijn

Maar als patiënt kan het toch fijn zijn dat de dokter je vertelt dat het goed zit? ‘Dat klopt’, beaamt Boonstra. ‘Maar we hebben heel veel zelfredzaamheid weggenomen bij de patiënt door ze veel meer op controle te laten komen. Maar ze kunnen vaak zelf heel goed inschatten of het wel of niet goed gaat. En bij vragen of zorgen kunnen ze altijd bellen.’

Niet voor elke breuk

De ontwikkeling van de methode heeft een vlucht genomen door de coronacrisis. ‘Daardoor ontstond meer behoefte niet per se in het ziekenhuis te leveren, maar ook via zo’n app in de thuissituatie.’ Maar met de komst van de brace is het ouderwetse gips niet helemaal verdwenen. De brace kan alleen worden gebruikt bij elf soorten breuken. 'Als we moeten stabiliseren, dan moet er gewoon gips omheen', legt Boonstra uit.

De nieuwe brace bevalt Myla in elk geval prima. Zonder moeite demonstreert ze hoe ze hem aan en uit kan doen. ‘Kijk, deze moet open en kan hij af. Nu zweet het heel erg, dus dat is fijn.’

