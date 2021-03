Overzicht stormschade: Bruggen Reitdiep niet bediend, gevelplaten van gebouwen gewaaid

Rond de klok van 13.00 uur was de brandweer zeven keer uitgerukt voor stormschade. Twee uur later stond de teller op vijftien meldingen.

'Dat ging vooral om afgewaaide gevelbeplating, wat pannen van daken en hier en daar ging een boom om. Geen noemenswaardige incidenten en gelukkig geen persoonlijk letsel', vat woordvoerder Johan Bosklopper van de brandweer het samen.

Bruggen op Reitdiep niet bediend

Door de harde wind bedient de provincie de bruggen op het Reitdiep tot nader order niet. De regel is ingesteld voor alle bruggen tussen de Plataanbrug in Stad tot en met de Robbengatsluis in Lauwersoog.

'Boven windkracht zeven is dat de regel', zegt woordvoerder Jan van der Meide van de provincie. 'Als een brug omhoog gaat en de wind komt er onder, kan dat voor een gevaarlijke situatie zorgen.'

Het scheepvaartverkeer ondervindt weinig hinder van het stilleggen van de bediening, zegt Van der Meide. 'Op het Reitdiep lag één boot; die hebben we nog kunnen helpen. Verder is het rustig.'

Gevelplaat valt van hotel in Stad

Bij het Best Western Hotel aan de Radesingel in Stad viel een van de gevelplaten naar beneden. De stenen plaat kwam op de stoep naast geparkeerde auto's terecht. De brandweer heeft de overige loszittende platen met behulp van een hoogwerker verwijderd.

Een stenen plaat van het Best Western Hotel kwam naar beneden (Foto: Joey Lameris/112 Groningen)

Aan de Uitwierderweg in Delfzijl raakte een deel van het dak van het clubgebouw van D.H.O. los. De brandweer heeft uit voorzorg de losliggende delen verwijderd.

Het dak van een sporthal kwam deels los door de storm (Foto: ProNews)

Op de N361 in Winsum viel een boom over de weg. De weg was doordoor gestremd. Medewerkers van de gemeente en het waterschap hebben de boom verwijderd.

Op de N361 waaide een boom op de weg (Foto: ProNews)

Op de N355 bij Zuidhorn is een aanhanger van een auto losgeraakt en in de berm beland. Vermoedelijk is ook hier de harde wind de oorzaak. Een rijstrook was tijdelijk door de politie afgesloten.

Een aanhanger waaide achter een auto weg bij Zuidhorn (Foto: NoorderNieuws)

Versterkingsbord valt op auto

Aan de Burgemeester Hooft van Iddekingesingel in Appingedam raakte een geparkeerde auto beschadigd toen een bord over de versterkingsoperatie in de wijk Opwierde omwaaide. Het bord was verstevigd met meerdere betonblokken, maar bezweek alsnog onder de harde wind.

Een bord over de versterkingsoperatie viel op een geparkeerde auto (Foto: Richard Degenhart/ProNews)

Ook in Nanninga's Bos, in de buurt van Zevenhuizen, viel een informatiebord om. Hier ging het om een exemplaar van Het Groninger Landschap.

