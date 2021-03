Thomas Koenis na coronabesmetting: ‘Heb nog wel tijd nodig’

Door de coronabesmetting, die hij opliep binnen zijn eigen familie, kon het boegbeeld van Donar drie wedstrijden niet bij de ploeg zijn.

‘Ik moest elf dagen binnen zitten. Het ging wel oké. Ik had wel wat hoofdpijn en een beetje een beroerd gevoel, maar niet dat ik doodziek was ofzo. Smaak en reuk waren maar heel even weg. Wel weinig energie en niet helemaal fit, maar ik ben wel eens zieker geweest van de griep’, aldus Koenis.

'Nog zien wat corona met mijn lichaam heeft gedaan'

‘Ik mocht het afgelopen weekend weer de deur uit. Zondag ben ik voor de zekerheid nog getest, voordat ik bij de groep kwam. Die test was negatief, dus ik ben nu weer gewoon bij. Gelukkig heb ik niemand anders besmet, dus in dat opzicht werkt het protocol wel.’

Koenis heeft in totaal vijf weken niets kunnen doen. 'Ik zal dus nog wel even wat tijd nodig hebben om weer volledig belastbaar te zijn.'

'Dat is gewoon vervelend. Maar mijn enkel heeft nu wel genoeg rust kunnen krijgen natuurlijk. Dat is dan weer het voordeel. Op zich gaat het goed met mijn enkel, maar ik moet het wel weer opbouwen. Wanneer ik weer terug ben, durf ik niet te zeggen, en ik moet ook maar zien wat corona precies met mijn lichaam heeft gedaan. Dat gaan we de komende tijd bekijken.’

'We weten waar we aan moeten werken'

Donderdagavond bij de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, uit tegen Almere Sailors, is hij weer bij het team, dat het afgelopen weekend de wedstrijd tegen Feyenoord in eigen huis met ruime cijfers verloor (67-85). Wat Koenis betreft, is er geen reden om in paniek te raken.

‘Tijdens het seizoen heb je altijd een periode dat het niet goed gaat. Het is vervelend dat het nu is, omdat er een belangrijke tijd aankomt. We hebben een groep die graag wil, dus dat is het probleem niet. Natuurlijk, als het niet lekker loopt, dan wordt het vertrouwen wel wat minder. Maar ja, dat hoort er bij.’

‘Ja, we spelen niet ons beste basketbal en het is duidelijk dat we veel beter kunnen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Dat zijn geen ernstige zaken, maar die houd ik wel liever intern. Dat gaat gewoon over dingen die we op het veld beter moeten doen. We weten waar we aan moeten werken en wat er anders moet, en daar zijn we mee bezig nu.’

'Niet al te dramatisch maken'

‘Het helpt natuurlijk ook niet dat we niet compleet zijn. Het liefst had ik nu ook op het veld mijn steentje bijgedragen. En van Justin Watts hebben we ook nog weinig kunnen genieten natuurlijk, die is ook al even geblesseerd. Ik zeg niet dat dat per se de reden is, maar het helpt niet mee.’

‘We moeten het ook niet al te dramatisch maken, want we hebben ook laten zien, dat we gewoon goed kunnen spelen. Natuurlijk zitten we niet in een goede vorm, dat lijkt me duidelijk, maar uiteindelijk gaat het erom dat we het om kunnen keren, en daar werken we intern hard aan. Als we de komende wedstrijden winnen, dan kijken mensen er alweer heel anders tegenaan.’

'We moeten karakter tonen'

‘We kunnen ook niet blijven zitten huilen. Natuurlijk gaat het niet zoals we willen, maar dan moet je juist met zijn allen karakter tonen. We hebben een leuke goede groep, en we willen er allemaal iets van maken. Iedereen is daarmee bezig, meer dan dat kun je niet doen’, zo besluit Koenis.

Het duel tegen Almere Sailors begint donderdagavond om 19.30 uur. Daarna speelt Donar verder in de Elite A-groep, met de zes beste ploegen van de reguliere competitie.

