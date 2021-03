Initiatiefnemers zonnepark Spijk teleurgesteld: ‘Onze transparante werkwijze kost ons de kop’

Negentig inwoners hebben hun handtekening gezet onder een petitie tegen het plan, waardoor Eemsdelta Energiek nu uit het project stapt.

‘Vingers niet aan branden’

Pure Energie wil een zonnepark van zestien hectare bouwen op een stuk grond ten oosten van Spijk. Het bedrijf wil dit samen met lokale energiecoöperaties opzetten, waaronder Eemsdelta Energiek.

Door het verzet van inwoners komt die coöperatie daar daar nu op terug: ‘We horen veel weerstand uit het dorp. Daarom willen wij ons er niet aan branden’, zegt voorzitter Willem Schaap.

De beoogde locatie van zonnepark Spijksterriet (Foto: Pure Energie)

Niet alle initiatieven komen naar buiten

Zonnepark Spijksterriet is één van de plannen voor het opwekken van duurzame energie in Eemsdelta. De gemeente zoekt hiervoor naar meerdere geschikte locaties.

De afgelopen tijd konden initiatiefnemers plannen indienen, die vervolgens door de gemeente worden beoordeeld. Het is onduidelijk voor welke andere locaties voorstellen zijn ingediend, omdat niet alle initiatiefnemers met de plannen naar buiten komen.

Ook in Middelstum en Geefsweer

De gemeente Eemsdelta wil op dit moment ook niet zeggen welke locaties in beeld zijn voor nieuwe zonneparken of welke plannen op tafel liggen. Lokaal Belang Eemsdelta heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. Het college van B&W wil eerst deze vragen beantwoorden, voor het met een reactie komt naar de media.

Duidelijk is wel dat er plannen zijn voor een zonnepark van tien hectare bij Middelstum, tussen het spoor en de Eemshavenweg. Dat initiatief komt van de lokale coöperatie Middelstroom. Energiecoöperatie De Eendracht wil voor een zonnepark bouwen tussen Geefsweer en Amsweer.

Inwoners laten meedenken

Pure Energie kiest er bewust voor om vooraf de plannen naar buiten te brengen om omwonenden op de hoogte te stellen: ‘We willen in gesprek, draagvlak meten en inwoners laten meedenken’, zegt Poppink.

Rubben Poppink (Foto: Pure Energie)

Hij heeft het idee dat zonnepark Spijksterriet voldoet aan de visie van de gemeente Eemsdelta, ook op het gebied van draagvlak bij omwonenden. Daar denkt niet iedereen zo over. Dorpsbelangen Spijk geeft aan dat het merendeel van de inwoners tegen het zonnepark is.

Het plan doet volgens de lokale vereniging afbreuk aan het historisch landschap en het dorp is bang een verlengstuk van de Eemshaven te worden. Verder vindt Dorpsbelangen dat het al voldoende meewerkt aan duurzame initiatieven, omdat veel daken al zonnepanelen hebben.

Niet op losse schroeven

‘Het is goed dat mensen zonnepanelen op daken hebben, maar je moet kijken naar het grotere plaatje’, zegt Schaap in een reactie daarop. ‘Het gaat verder dan je eigen huishouden, maar ook om de energiebehoefte vanuit het hele land. In Spijk gaat het bijvoorbeeld ook om de energievoorziening van de datacenters.’

Pure Energie laat weten dat de plannen niet op losse schroeven liggen, nu Eemsdelta Energiek is afgehaakt: ‘Als het plan wordt goedgekeurd door de gemeente, gaan we verder. Samen met de omwonenden willen we in gesprek om te kijken naar de wensen en meerwaarde voor het dorp,’ besluit Poppink.

