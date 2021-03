Bewoners geschrokken na steekincident agenten: 'Ik zag overal bloed'

Een dag na het incident is het rustig in de Van Houtenlaan. Weinig mensen wagen zich op straat door het gure en natte weer. Een 16-jarige jongen die toch even buiten is, vertelt dat hij nog steeds niet kan geloven wat er in de straat is gebeurd.

'Ineens hoorden we geschreeuw en kort daarna stond het hier vol met politie', zegt de jongen. 'Dit verwacht je niet in deze straat. Aan het eind van de straat wonen wel wat studenten, maar voor de rest wonen hier veel oude mensen. Je verwacht dit eerder in Vinkhuizen of Paddepoel ofzo', gaat de jongen verder.

Een agent stelt sporen veilig op de plek van het incident (Foto: ProNews)

Deurbel met camera

De jongen woont zo'n dertig tot veertig meter van de plek waar het steekincident plaatsvond. 'We hebben zo'n deurbel met een camera. Die filmt als er beweging of geluid wordt gedetecteerd. We hebben gelijk gekeken of we daar iets op konden zien, maar er was niks opgenomen', zegt de jongen teleurgesteld.

Incident maakt veel los onder agenten

In de straat staan twee politieauto's. Agenten doen onderzoek en vragen of mensen iets hebben gezien. De agent vertelt dat het incident veel losmaakt bij hem en zijn collega's, maar wil er verder niks over kwijt. Hij rookt een sigaret en gaat vervolgens weer bij zijn collega in de auto zitten.

Ik zag overal bloed. Het liep over zijn hele gezicht Ooggetuige van de steekpartij

'Dit is niet goed'

Twee bewoners van een appartement dat uitkijkt op de plek van het incident, hebben zojuist hun verhaal verteld aan de politie. Vanaf de derde verdieping hadden ze goed zicht op wat er gebeurde.

'We hoorden geschreeuw, en dat is gek want sinds de avondklok is het hier juist heel rustig. We zagen twee agenten en ook twee andere buurtbewoners die zich om hen bekommerden. Een agent was in paniek en riep dat 112 gebeld moest worden. Toen dachten we: dit is niet goed.'

'Meerdere keren gestoken'

Beneden treffen de twee een agent aan die helemaal onder het bloed zit. 'Ik zag overal bloed. Het liep over zijn hele gezicht, maar het zat ook op zijn kleren. Ik denk dat hij meerdere keren is gestoken', zegt de buurtbewoner.

De twee raken in gesprek met de andere agent en proberen die rustig te krijgen. 'Ze had haar wapenstok gebruikt en vertelde dat ze de jongens van haar collega af had geslagen.'

Daders niet gezien

De twee buurtbewoners, die niet met naam genoemd willen worden, zijn een dag later nog onder de indruk van wat er is gebeurd. Ze kunnen het zelf eigenlijk ook nog niet geloven. De mogelijke daders hebben ze niet gezien.

'Ik hoop dat die jongens echt gepakt worden, want dit is heel verdrietig. Het was gewoon een avondklokcontrole. Ongelooflijk', zeggen ze.

Lees meer:

- Agent in gezicht gestoken bij avondklokcontrole ook tweede agent gewond (update)