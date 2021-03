Waterkwaliteit Drentsche Aa voldoet aan de drinkwaternormen

De gegevens worden getoetst aan de kwaliteitseisen voor drinkwater. In 2020 werd één keer een te hoge concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in het water aangetroffen.

Eén keer norm overschreden

Waterbedrijf Groningen voert van april tot en met december wekelijks metingen uit in de beek. In die periode werd vorig jaar een overschrijding vastgesteld van de stof MCPA. Deze stof zit in middelen die worden gebruikt bij de bestrijding van onkruiden op landbouwpercelen en sportvelden. Particulieren mogen het niet gebruiken. Tegenover de overschrijding in 2020 staat dat er in 2019 nul overschrijdingen zijn aangetroffen.

Sinds 2015 werken Waterbedrijf Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en de provincie Drenthe aan een programma om het water van de beek zo schoon mogelijk te houden. Daarbij wordt samengewerkt met boeren en bedrijven die maatregelen nemen om uitstroom van chemische stoffen naar de Drentsche Aa te voorkomen of te beperken. Het doel is om in 2023 nog maximaal één overschrijding van de drinkwaternorm aan te treffen.

Beek is bron voor drinkwater Stad

Het water uit de Drentsche Aa is de bron van het drinkwater dat onder meer bij meer dan tweehonderdduizend mensen in de stad uit de kraan stroomt.

Lees ook:

- Groningers massaal bereid om water te besparen, maar doen we het ook? (2020)

- Is de kwaliteit van het Groningse drinkwater in gevaar? (2019)

- Waterschap: nog steeds te veel gif in de Drentsche Aa (2018)