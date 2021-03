Politie maakt signalement bekend van verdachten die agent staken

Dat gebeurde woensdagavond rond 22.00 uur aan de Van Houtenlaan in Stad. De agent die in zijn gezicht gestoken is, is zeer ernstig gewond. De agenten hebben geweld gebruikt toen zij zich verdedigden. Mogelijk zijn de verdachten zelf ook gewond geraakt.

De agenten spraken het tweetal aan en vroegen waarom ze na het ingaan van de avondklok nog op straat waren. Eén van hen stak daarop de agent in zijn gezicht en hals. De andere agente werd in haar been geraakt. De twee verdachten vluchtten richting de Coendersweg.

Twee fietsen en een pet zijn achtergelaten

De verdachten lieten vermoedelijk twee fietsen en een pet achter op de plaats delict. In combinatie met het signalement zijn dit op het moment de belangrijkste sporen naar de verdachten.

De ene fiets is van het merk Gazelle en heeft een zwarte bidonhouder op het frame en een zwarte sticker op het achterspatbord van 'De Ganze', een fietsenwinkel in Stad. Er zit een gele plastic tas van Jumbo Foodmarket op het zadel.

De Gazellefiets met de Jumbos-tas op het zadel (Foto: Politie.nl)

De tweede fiets is ook een herenfiets van het merk Batavus Centennial, limited edition. Hij heeft een gedeukt spatbord aan de voorzijde en een opengezaagd ringslot.

De Batavusfiets die werd achtergelaten (Foto: Politie.nl)

De politie doet momenteel onderzoek naar beeldmateriaal. Zodra er beelden zijn van de verdachten, worden die gepubliceerd.

Muts en capuchon

De verdachten zijn twee jonge, slanke, witte mannen. Een van hen sprak Engels en had donkere kleding aan en droeg een rugzak. Mogelijk droeg hij een muts.

De andere man had een capuchon op, droeg een donkere of groene jas, een donkere broek en had een sjaal voor zijn mond. Ook is er een zwarte Adidas-pet gevonden met twee kleine logo's.

