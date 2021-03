Omwonenden zonne- en windparken: 'Ik ben het vertrouwen in de politiek kwijt'

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen brengt RTV Noord de komende dagen kiezers in beeld die geconfronteerd worden met actuele ontwikkelingen: duurzame energie, stikstof, bezuinigingen bij gemeenten en leefbaarheid.

Voor inwoners van Meeden is er de afgelopen maanden veel veranderd in hun leefomgeving. Sinds december vorig jaar staan en draaien daar windmolens met een tiphoogte van 200 meter. Jarenlang hebben Meedenaren geprotesteerd tegen de komst van die turbines.

Het geluid klinkt als een wasmachine die draait of een vliegtuig dat over komt Ria Mans - inwoonster Meeden

Ook Ria Mans en Gretha Penning waren tegen de objecten die net zo hoog zijn als twee Martinitorens op elkaar. 'Het hele landschap is ontwricht', constateert Mans.

Maar wat de inwoonster nog veel meer stoort: de geluidsoverlast van de turbines. 'Het klinkt als een wasmachine die draait of een vliegtuig dat over komt', legt ze uit. 'Ik slaap er slecht door. Soms is het al diep in de nacht voordat ik mijn ogen kan sluiten. Ik ondervind er dus veel last van.'

Gretha Penning en Ria Mans kijken uit op de windmolens in de achtertuin (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Ook haar buurvrouw hoort de brommende en zoevende geluiden, die overigens niet altijd hoorbaar zijn. 'Het is heel vervelend. Echt heel vervelend', zegt Penning. 'Het doet heel veel met mij, want ik word prikkelbaarder en krijg een kort lontje.' De twee hebben al klachten ingediend over de geluidsoverlast bij de projectontwikkelaar van het windpark.

Vertrouwen in de politiek is weg

Waar ze op gaan stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? De twee vinden het lastig. 'Het vertrouwen in de politiek is helemaal weg', zegt Penning. 'Dat is kwalijk, maar het zijn wel de politieke kopstukken die ons bedonderd hebben.'

Volgens haar hebben politici destijds beloofd om de realisatie van het windpark zo goed mogelijk te doen en naar de inwoners te luisteren. 'En als ze dan eenmaal hun kont op het pluche hebben, zijn ze dat gewoon weer vergeten', aldus Penning.

Wantrouwen groeit ook vijfentwintig kilometer verderop

Ongeveer vijfentwintig kilometer verderop heeft een inwoner van Sellingerbeetse de afgelopen maanden hetzelfde wantrouwen ten opzichte van de politiek ontwikkeld. Maandenlang streed Klaartje Duijm tegen de komst van een drijvend zonnepark in haar gehucht.

Volgens Duijm was er onvoldoende draagvlak voor de plannen, maar de gemeente oordeelde anders en keurde de plannen goed. Intussen zijn de eerste werkzaamheden voor de aanleg al gestart.

Ik loop hier twee keer per dag en elke keer krijg ik pijn in mijn buik Klaartje Duijm - omwonende toekomstig zonnepark

'Ik had altijd veel vertrouwen in het democratische proces, maar dat heb ik nu niet meer', zegt Duijm terwijl ze met haar hond langs de plas loopt waar de zonnepanelen komen. 'Ik loop hier twee keer per dag en elke keer krijg ik pijn in mijn buik.'

Ze vindt het maar landschapsvervuiling, maar dat zit haar niet het meest dwars: 'De gemeente roept wel heel hard dat er inspraak zou zijn, maar vervolgens is er niks met de inspraak gedaan toen bleek dat er geen draagvlak was', aldus Duijm.

Klaartje Duijm en haar hond voor de plas waar zonnepanelen op komen (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Eerder liet Duijm ook al weten niet blij te zijn met de manier waarop de gemeente het draagvlak voor de plannen onderzoekt. Er zou niet gevraagd zijn of inwoners voor of tegen de plannen waren. Verantwoordelijk wethouder Henk van der Goot bestreed dat toen.

Waar ze op gaat stemmen? Eén ding is zeker: 'In elk geval geen PvdA', zegt Duijm. 'Die hebben het hier behoorlijk laten liggen allemaal.' Ze doelt daarmee op de besluitvorming van de komst van het zonnepark.

'PVV komt heel dichtbij'

Beide inwoners uit Meeden 'zweven' nog. 'Ik vind het heel moeilijk om deze keer een goede keuze te maken', zegt Mans. 'De manier hoe het hierachter een landingsbaan in de nacht is geworden', verduidelijkt ze.

Penning denkt al wel een idee te hebben, maar weet dat nog niet definitief: 'Ik denk als ik een aantal partijprogramma's ga lezen, dat de PVV toch wel heel dichtbij komt.' Waarom? 'Ze zijn tegen windmolens en zonneparken dichtbij bewoonbaar gebied.'

