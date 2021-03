Waarom Peter Pannekoek zijn oudejaarsconference in Groningen opneemt

Peter Pannekoek in actie (Foto: Koen van Weel/ANP)

Cabaretier Peter Pannekoek treedt in de voetsporen van Youp van 't Hek: hij gaat zijn oudejaarsconferentie eind dit jaar opnemen in de Stadsschouwburg in Groningen.

Voor de 34-jarige komiek wordt het zijn eerste oudejaarsconference. Hij is na Jan-Jaap van der Wal, die destijds 28 was, de jongste cabaretier die de jaarafsluiting mag verzorgen.

Prachtige zaal, fantastisch publiek

Op Radio Noord legt Pannekoek uit waarom hij als locatie voor de Groninger Stadsschouwburg heeft gekozen: 'Ik heb mijn laatste voorstelling Later was alles beter ook in Groningen opgenomen.'

'Ik vind Groningen een prachtige zaal, een heel mooie schouwburg. En vooral: ik vind het publiek fantastisch. Het is een leuke mix van nuchtere mensen, jonge mensen, studenten. En ze kunnen tegen een stootje. Ik weet niet of dat door de aardbevingen komt. En laat ik heel eerlijk zijn: na een paar dagen opnames is het ook de allerlekkerste stad om heel lang in de kroeg te blijven hangen.'

Traditie

Pannekoek zegt de oudejaarsconference te beschouwen als een eervolle taak. 'Het is een geweldige, prachtige traditie. Iedereen heeft er straks ook een mening over, dat is leuk. Maar je moet die traditie wél erkennen.'

Hoe doe je dat? 'Je moet je die traditie volledig eigen maken en beseffen dat mensen wel een soort eindejaarsoverzicht verwachten. Herman Finkers deed dat heel goed: zijn oudejaarsconference was een echte Finkers-voorstelling met Finkers-grappen, maar hij pakte er ander nieuws uit dan andere collega's waarschijnlijk hadden gedaan. Toch was het een prachtige oudejaarsconference.'

Freek en Youp als voorbeelden

De cabaretier beseft dat hij grote schoenen heeft te vullen: 'Freek de Jonge en Youp zijn mijn grote voorbeelden als het gaat om de oudejaarsconference. Freek is altijd zo vernieuwend en baanbrekend geweest, trad buiten de geijkte paden. En Youps tempo en consistentie vind ik ontzettend knap. Hij maakt al zo lang goeie en grappige voorstellingen en verzaakt nooit.'

Pannekoek heeft zijn voorstelling de werktitel Nieuw bloed meegegeven. Hij is zich al druk aan het voorbereiden: 'Wat ik aan het doen ben sinds 1 januari is veel lezen en dingetjes noteren. Dan hoop ik deze zomer een beetje overzicht te krijgen. Vanaf eind zomer gaan we dan try-outen en hopelijk een prachtige voorstelling maken.'