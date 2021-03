Een jaar corona en we zijn er nog niet vanaf

Persconferentie die we nooit vergeten

Exact een jaar geleden krijgt Nederland te maken met de eerste grote maatregelen tegen corona. Tot dat moment is er in Groningen nog bar weinig aan de hand. We hebben alleen een veelbesproken skireis van Vindicat naar 'coronabolwerk' Italië gehad. Onze provincie kent nog maar een handjevol besmettingen en handen schudden doen we net een paar dagen niet meer.

Mark Rutte en toenmalig minister Bruno Bruins groeten elkaar in maart vorig jaar met de elleboog (Foto: ANP)

Het verklaart het gevoel van schok dat veel Groningers op zondagavond 15 maart zullen hebben gevoeld. Niet alleen gaat de horeca per direct dicht; vanaf die maandag mogen kinderen niet meer naar school. Ouders zitten plotseling thuis en moeten naast hun baan of andere bezigheden ook de rol van leerkracht op zich nemen.

Het duurt maar en het duurt maar

De horeca blijft uiteindelijk niet drie weken, maar tweeënhalve maand dicht. Ook schoolpleinen blijven langer leeg dan iemand op 15 maart ziet aankomen. We beleven een zomer die ons weer even laat ruiken aan het gewone leven, maar daarna komt corona harder terug dan ooit, zeker in de stad Groningen. We gaan een tweede golf in en spoelen nu door naar de derde.

Een jaar verder zijn we inmiddels. Veel maatregelen zijn we, tegen wil en dank, gewend. We deinzen achteruit als een vreemde te dichtbij komt; hebben in elke jaszak een mondkapje zitten en wandelen braaf onze rondjes.

Middelbare scholen, mbo, hbo en universiteiten geven nog altijd grotendeels online les. Basisscholen zijn weer open, maar pakken afstandsonderwijs zo weer op als klassen in quarantaine moeten. Horeca is nog dicht, maar is klaar voor opening met tafels op afstand, looproutes en oneindig veel handgel.

Tijdens de eerste coronagolf bleek wc-papier erg populair, wat leidde tot lege supermarktschappen, zoals hier in Paterswolde (Foto: RTV Noord)

Is het nieuwe normaal nu gewoon?

De maatschappij voor 15 maart 2020 komt ons inmiddels wereldvreemd voor. Groningen is half januari vorig jaar nog het vertrouwde domein van Europese muziek met Eurosonic/Noorderslag. In De Toekomst in Scheemda komen muziek-en kunstliefhebbers een week voor de persconferentie samen voor het Grasnapolskyfestival. In de Groningse carnavalsdorpen negeren ze eind februari het mistroostige weer en vieren ze feest zoals altijd.

Het nieuws gaat voor 15 maart ook al veel over onderwijs en zorg, maar niet vanwege corona. Leerkrachten staken massaal; ze willen geld om het lerarentekort aan te pakken. Zorgpersoneel eist met zondagsdiensten een betere cao en een lagere werkdruk. Acties worden dan nog massaal en schouder aan schouder gevoerd.

Deelnemers aan de carnavalsoptocht in Kronkeldörp 'laten zich niet opjutten' in februari vorig jaar (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Groningen ontsnapt niet langer

Groningen is allang geen coronabuitenbeentje meer. Ook hier zijn naast zorg en onderwijs ook horeca, reisbranche, winkels, sportverenigingen en meer getroffen. Belangrijker: inmiddels zijn ook veel Groningers zelf besmet geraakt, ziek geworden en soms ook overleden.

We lezen over dodelijke uitbraken in verpleeghuizen en krijgen elke dag de kille cijfers voorgeschoteld: zoveel positief getest, zoveel in het ziekenhuis opgenomen en zoveel overleden. Ook dit zijn we gewend geraakt.

Deskundigen zeggen ons dat het de laatste loodjes zijn; nog een paar weken en dan helpt de warmte ons in de strijd tegen corona. Vaccinaties doen dan de rest. Een persconferentie zoals die op 15 maart 2020 zouden we dan nooit meer hoeven meemaken.

