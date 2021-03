Speciale 'toolkit' om ondernemers binnenstad door de crisis te helpen

'Ondernemers hebben de kop vol zitten met alle ellende. In de toolkit zit een programma waarmee we ondernemers te hulp schieten', zegt initiatiefnemer Eric Bos namens de GCC. 'Ondernemers gebruiken soms nog niet eens de helft van de regelingen en mogelijkheden die er zijn.'

Online marketing en sociale media

Ondernemers kunnen via de toolkit ook deelnemen aan cursussen. 'We willen ondernemers helpen, ook door ze bijvoorbeeld beter gebruik te laten maken van online marketing en sociale media.'

Bovendien krijgen geïnteresseerde ondernemers een cheque van 500 euro. 'Die is bedoeld voor verdieping, bijvoorbeeld om een paar uur met een jurist om tafel te gaan. Maar het geld kan ook worden gestoken in het vergaren van extra kennis voor online marketing.'

Anticiperen op tijd na corona

Ook als de wereld straks weer wat normaler wordt, blijven er de eerste tijd minder bezoekers naar de binnenstad van Groningen komen, verwacht Bos. 'Veertig procent van de bezoekers in de Groninger binnenstad komt uit de regio. Maar die hebben in het afgelopen jaar geleerd dat het toch wel erg profijtelijk is om boodschappen in de eigen omgeving te doen.'

Toch kunnen die mensen best weer terugkeren naar de binnenstad, denkt Bos. 'Je kan er bijvoorbeeld op anticiperen door je winkel kleiner te maken, of door naar een ander pand te gaan. Of door nog eens met je verhuurder te praten om te kijken of er nog iets met de huur te doen is.'

'Oud normaal' voorlopig verleden tijd

Bos denkt dat het 'niet echt realistisch is' om te denken dat Nederland snel teruggaat naar het 'oude normaal'. 'We hopen natuurlijk dat we met z'n allen snel stappen voorwaarts kunnen maken en dat studenten weer terug gaan komen. Maar dat is voorlopig maar deels het geval.'

'Stapje voor stapje zijn die mensen weer terug in de stad, maar het is wel een enorme weg voor je weer terug bent in de situatie waarin je was', zegt Bos.

Voor ondernemers betekent dat aanpassen. 'Binnen ruim een jaar verandert er ontzettend veel. Daarin moeten ondernemers begeleid worden. Sommigen hebben dat goed voor ogen, maar anderen hebben begeleiding nodig in de volgende stappen die ze kunnen maken.'

Lees ook:

- Winkeliers binnenstad willen experiment met voorzichtige heropening: 'Het kan'

- Stadsbestuur wil nog niet rigoureus ingrijpen bij leegstand in centrum