Politie deelt eerste beelden van verdachten steekincident

De politie heeft de eerste beelden gedeeld van de beide mannen die ervan verdacht worden woensdagavond twee agenten in stadswijk Helpman te hebben aangevallen. Daarbij werd één agent in zijn hals en gezicht gestoken.

Op de - korrelige - beelden zijn twee mannen te zien die voldoen aan het signalement dat donderdagmiddag is verspreid. De verdachten zijn gefilmd terwijl zij over een trottoir fietsen aan de De Savornin Lohmanlaan, ter hoogte van de Beethovenlaan. Dat is in de buurt van de Van Houtenlaan, waar het incident plaatsvond.

Signalement

De politie wijst er bij de beelden op dat de man rechts een donkere pet en donkere rugzak draagt, die ook met een band op de borst is vastgemaakt. De man links draagt een vermoedelijk gewatteerde jas die wat lichter van kleur lijkt dan de jas van de rechter man. Aan de jas zit een capuchon vast; daarnaast lijkt hij volgens de politie nog een andere capuchon te dragen.

Uit het eerder verspreide signalement werd al duidelijk dat de verdachten twee witte jongens zijn, van wie er één Engels sprak. Ze waren donker gekleed, één had een opgerolde muts. De andere heeft krullend haar en had een rugzak bij zich.

Onderzoek nog bezig

Volgens een politiewoordvoerder is het onderzoek nog in volle gang en zijn dit vooralsnog de enige camerabeelden die gedeeld kunnen worden. De politie hoopt nog op meer beelden en is van plan deze te delen als de daders zichzelf niet aangeven.

De politie hoopt bovendien nog steeds in contact te komen met mensen die meer weten over de daders en over de fietsen en de honkbalpet die zij op de plaats delict hebben achtergelaten. De verdachten zijn mogelijk bij het incident gewond geraakt, omdat de agenten ook geweld hebben gebruikt om zich te verdedigen.

Intensive care

Het incident gebeurde woensdagavond na 22.00 uur. De agenten wilden het tweetal controleren in verband met de avondklok. Na het aanspreken van het duo werden de agenten vrijwel direct aangevallen. Eén verdachte stak een agent meerdere keren met een scherp voorwerp in gezicht en hals. Het slachtoffer ligt nog altijd op de intensive care. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen sprak donderdagavond zijn afschuw uit over het incident en riep de daders op zich te melden.

