Lopend Vuur: Ik wil de strippenkaart terug

In De Telegraaf zegt een woordvoerder van chipkaartuitgever Translink dat we volgend jaar kunnen overstappen op een ander systeem. In 2022 wordt OVpay ingevoerd: betalen met je betaalpas en smartphone.

Testen in de praktijk

In stadsbussen in Lelystad wordt het nieuwe betaalsysteem deze week getest om te kijken of het in de praktijk bevalt. Volgens topman Pedro Peters van koepel OV-NL wordt er flink in het nieuwe systeem geïnvesteerd. 'OVpay is een moderne oplossing die de reiziger makkelijk, snel en veilig ov biedt. We werken aan combi's met theaters, musea, attracties, evenementen, deelauto's en -fietsen, zodat mensen op één QR-code met trein, bus, tram en metro kunnen uitgaan', aldus Peters. Voor anoniem reizen komt er een andere kaart.

Zie je dit als een mooi voorbeeld van vooruitgang of verlang je terug naar de tijd dat je je strippenkaart kon laten afstempelen?

Praat mee

Ik ga op een Groninger stemmen

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. De helft (49,6 procent) van de 4.956 stemmers gaat dit inderdaad doen en de andere helft (50,4 procent) niet.