Bevrijdingsfestival nieuwe stijl: dit jaar met radioshow

Publiek is niet toegestaan. Mensen kunnen het evenement thuis vanuit de woonkamer volgen.

'We zijn in een enorme zoektocht geraakt over hoe we het thema vrijheid goed recht kunnen doen, passend binnen de huidige maatregelen', zegt directeur Ebel Jan van Dijk, die dit jaar zijn eerste editie beleeft.

De organisatie had nog de stille hoop dat mensen langs konden komen, maar dat vervloog met de mededeling van burgemeester Koen Schuiling dat er tot 1 juni geen grootschalige evenementen mogen worden gehouden.

Á la Top 2000

Het evenement wordt dit jaar op meerdere kanalen uitgezonden, maar radio staat centraal. 'Het moet een beetje á la Top 2000 en Serious Request worden. We kijken ook nog of we de ether in kunnen gaan.'

We hopen dat deze vorm eenmalig is Ebel Jan van Dijk - directeur Bevrijdingsfestival Groningen

De kersverse directeur licht alvast een tipje van de sluier op van de programmering. 'Het wordt heel erg toegespitst op onze provincie, met veel regionale artiesten. We zetten een gave act neer met het Noordpool Orkest en enkele Groninger artiesten, met nog veel meer live-acts die we daar aan gaan toevoegen.'

Het Suikerunieterrein in Groningen (Foto: ANP)

Anders dan anders

Rode draad tijdens de programmering zijn de verhalen van 75 Jaar Bevrijding Groningen, die eigenlijk vorig jaar al verteld zouden worden. Terugkerend onderdeel zijn drie bekende Nederlanders, die als vrijheidsambassadeur met een helikopter het land door vliegen en alle 14 festivals bezoeken.

Op een overvol veld met andere festivalgangers schouder aan schouder staan onder het genot van een drankje en livemuziek. Dat is zo'n beetje het gemiddelde Bevrijdingsfestival. 'Dit jaar wordt dat compleet anders. Daarom hebben we ook een andere locatie gekozen, het Suikerunieterrein. We hopen dat het eenmalig is en dat we volgend jaar weer terug kunnen naar het Stadspark, om een editie te organiseren zoals we die gewend zijn', zegt Van Dijk.

De komende editie van Bevrijdingsfestival Groningen valt op een woensdag. Het festival wordt om 13.00 uur afgetrapt met het aansteken van het bevrijdingsvuur.

Ebel Jan van Dijk is de nieuwe directeur van Bevrijdingsfestival Groningen (Foto: Natasja Nienhuis)

Lees ook:

- Streep door alle grote evenementen in Groningen tot 1 juni

- Dit is de nieuwe directeur van Bevrijdingsfestival Groningen