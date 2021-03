Them Dirty Dimes is klaar voor de nieuwe 'roaring twenties'

Het moet een jaar of acht geleden zijn geweest toen zanger Gijs de Groot (1991) in Londen op een themafeest terechtkwam. The Prohibition Party heette het feest dat helemaal in het teken stond van de Amerikaanse drooglegging van de jaren ‘20.

We keken elkaar aan en zeiden: dit kunnen wij ook Zanger Gijs de Groot van Them Dirty Dimes

Vette muziek

‘Ik was daar met een vriend en we keken onze ogen uit’, herinnert De Groot zich het feest. ‘Alles stond in het teken van de jaren '20. Gasten in mooie jurken en pakken, met hoeden en wandelstokken. Vooral de muziek vonden we echt ontzettend vet. Er was een bigband en op allerlei plekken speelden andere bands muziek uit die tijd. Op een gegeven moment keken we elkaar aan en zeiden: dit kunnen wij ook!’

Het duurde nog een paar jaar, maar uiteindelijk ontstond zo Them Dirty Dimes.

De hoes van In gold we trust van Them Dirty Dimes (Foto: Eigen foto)

Het zou te gek zijn als straks de boel weer opengaat en dat het er net zo aan toe gaat als in the roaring twenties Gijs de Groot

De nieuwe roaring twenties

Nu is daar 'In gold we trust', het debuutalbum van Them Dirty Dimes. Dertien afwisselende tracks. Hier een vleugje swing, daar wat country en nog wat dixieland en folk op de koop toe.

‘Eigenlijk maken wij gebruik van een kakafonie aan stijlen’, vertelt De Groot. ‘Folk, gypsy, jazz, blues noemen we het vaak, maar vorige week stond in een Engelse recensie van onze nieuwe plaat dat we ons daarmee eigenlijk tekort doen.’

Wat de plaat in ieder geval laat horen, is dat Them Dirty Dimes klaar is voor het post-coronafestivalseizoen. Wat dat betreft komt de band op het juiste moment. Honderd jaar geleden hunkerde het publiek na de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep naar muzikaal vertier. Een eeuw later, na de coronacrisis, is de situatie vergelijkbaar. ‘Dat is heel grappig inderdaad; toen moesten de kroegen dicht en nu ook. Het zou te gek zijn als straks de boel weer opengaat en dat het er net zo aan toe gaat als in the roaring twenties.’

Viool en zingende zaag

'In gold we trust', de debuutplaat van Them Dirty Dimes is opgenomen in de It’s a bear-studio van Harmen Ridderbos in Groningen. Ridderbos, ook bekend van Town of Saints, produceerde de plaat en speelt mee op een van de nummers. Gastbijdrages zijn er onder andere van violist Heta Salkolahti (de andere helft van Town of Saints), Annette Scholten met haar zingende zaag en sousafonist Arno Bakker.

Them Dirty Dimes bestaat naast zanger Gijs de Groot (zang, gitaar) uit Johan Stolk (gitaar), Joas Zuur (trompet), Anne de Vries (bas) en Wessel de Vries (drums).

