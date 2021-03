Lonneke Uneken is de koningin van de VAM-berg

De slotrit werd een slijtageslag. Veel rensters stapten vroegtijdig af. Een aantal daarvan moest zich laten behandelen vanwege onderkoelingsverschijnselen. Uneken zag het slagveld pas nadat ze de laatste meters op de kasseien van de VAM-berg had afgelegd. Ook zij was uitgeput en koud, maar de vreugde van de overwinning nam de overhand.

Bedreiging voor gele trui

Uneken reed de laatste twintig kilometer ver voor de rest van het uitgedunde peloton aan. Haar voorsprong groeide richting de drie minuten. Ze werd daardoor een bedreiging voor gele trui draagster Ellen van Dijk. Ze kon de grote voorsprong niet vasthouden, maar met nog twee ronden te rijden werd steeds meer duidelijk dat Uneken haar grootste zege tot nu toe stevig in handen had.

Lonneke Uneken geeft het tempo aan op de VAM-berg (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Koningin

Daarnaast kwam ze twaalf van de zeventien keer als eerste op de top van de VAM-berg. De bolletjestrui voor beste klimmer kreeg ze op het podium uitgereikt. Ze kroonde zichzelf tot 'Koningin van de VAM-berg'. Vanzelfsprekend was ook de prijs voor de strijdlust voor haar bestemd.

Lonneke Uneken viert haar eerste profzege op de top van de VAM-berg (Foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

Thuiskoers

Uneken traint vaak op de Drentse helling. Dat was te zien in de manier waarop ze reed. Constant voerde ze het tempo aan en wist precies hoe ze de talrijke bochten moest aansnijden. 'Van alle meiden hier ben ik degene die de VAM-berg het vaakst heeft opgereden. In je thuiskoers op deze klim geeft misschien toch wel wat extra motivatie. Zeker om je eerste profoverwinning te pakken. Dat is wel heel speciaal.' vertelt ze dolgelukkig.

Daarna nam ze even de tijd om het thuisfront te woord te staan. Ze had een trotse vader Sievert aan de lijn. ' We missen bijna geen wedstrijd en dan zit je bij de eerste profzege van je dochter in je eentje voor de buis! Ik had traantjes hoor.'

Dik ingepakt belt Lonneke Uneken met haar vader Sievert (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Rugnummer 1

In het eindklassement maakt ze een flinke sprong. Op twintig seconden van winnares Ellen van Dijk wordt ze vierde. Daarmee is de ze de beste van haar team SD Worx in de driedaagse etappekoers. Een resultaat om trots op te zijn. Ze kreeg achteraf gezien niet voor niets rugnummer 1. Dat was door de ploegleiding vooral bedoeld om Uneken als lokale favoriet te bestempelen. Een rol die ze met glans vervulde.

Lees ook:

- Tijdrit in Healthy Ageing Tour wegens storm vier uur uitgesteld

- De thuiswedstrijd van Lonneke Uneken wordt een zware editie