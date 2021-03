Krijgen Zoutkampers en Ulrumers wel of geen waardedalingsvergoeding?

De Havenstraat in Zoutkamp (ter illustratie) (Foto: Greetje Fernim-Rispens/Groningen in Beeld)

Maar de bewoners hoeven zich nog niet rijk te rekenen: het Instituut Mijnbouwschade Groningen weet namelijk nog niet wat het met die wens doet.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende een motie in om huiseigenaren van de vijf dorpen ook in aanmerking te laten komen voor een waardedalingsvergoeding. Zij vallen nu nog buiten de boot. Maar de schade houdt zich volgens Nijboer niet aan postcodegrenzen.

Precies er tussenin

Zo krijgen huiseigenaren in Leens en Vierhuizen bijvoorbeeld wel geld voor de waardedaling van hun huis, maar mensen uit Ulrum niet. Terwijl Ulrum precies tussen die twee dorpen in ligt. Nijboer wil daarom dat huiseigenaren in de postcodegebieden 9971, 9974, 9976 en 9822 ook een vergoeding krijgen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het met hem eens.

Minister Bas van 't Wout (VVD) van Economische Zaken heeft toegezegd de aangenomen motie onder de aandacht te brengen van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Dat is verantwoordelijk voor de schadevergoedingen. Maar het is ook een onafhankelijk instituut, betoogde Van 't Wout. Hij kan het IMG dus niet zomaar iets opleggen.



In beraad

Het IMG zegt kennis te hebben genomen van de motie. 'We hebben de motie in beraad', laat een woordvoerder weten. Het is dus niet zonneklaar dat de wens van de Tweede Kamer uitgevoerd gaat worden. Mocht dat wel het geval zijn, dan schept dat ook mogelijkheden voor andere postcodegebieden die nu nog buiten de boot vallen. Het IMG wil daar nog niet op vooruit lopen.

