Twintig duiven gestolen in Leek, daders gevlogen

'Niemand heeft iets gezien of gehoord. Er zijn ook geen sporen van inbraak', zegt dochter Eelktje Venema. 'Hij is helemaal ontdaan. Dit is zijn grote hobby. Ik ben de hele middag al bij hem om er voor hem te zijn.'

De duivenhouder had in totaal 67 duiven. 'Hij was vanmorgen gelukkig nog wel in staat om de andere dieren eten te geven.' Venema houdt ook gras- en Engelse parkieten, maar de verblijven van die dieren zijn onaangetast.

'Geen dure duiven'

De familie staat voor een raadsel. De ontvreemde duiven waren namelijk niet van grote waarde. 'Het waren gewoon postduiven, niks bijzonders. Ik snap niet dat ze zijn gestolen, het zijn geen dure wedstrijdduiven ofzo. Het zijn wel mooie duiven, maar ze zijn geen duizenden euro's waard.'

Het duivenhok in betere tijden (Foto: RTV Noord)

De politie bevestigt de diefstal. 'Dit soort diefstallen komen vaker voor, maar het is zeker geen dagelijkse kost', zegt een woordvoerder.

Venema schat de kans klein in dat de twintig duiven worden teruggevonden. 'Ik denk het niet.'

Duivenhouder Hollemans vertelde eind december in de uitzending van Expeditie Grunnen over zijn hobby. 'Het is prachtig. Je blijft altijd bezig', zei hij toen.

