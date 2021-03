Hier komen de grootschalige vaccinatielocaties van de GGD

De GGD opent de komende vier weken zes vaccinatielocaties in onze provincie. In Appingedam, Zuidhorn, Warffum, Scheemda, Stadskanaal en Hoogezand kan dan gevaccineerd worden, mits er voldoende vaccins zijn.

In Kardinge begint de GGD vanaf 29 maart met vaccineren. Op een andere locatie in Stad, in Martiniplaza, worden al prikken gezet.

Sporthallen

GGD-directeur Jos Rietveld wil nog niet zeggen welke locaties in de verschillende dorpen en steden gebruikt worden als vaccinatielocaties.

Het is wel duidelijk dat de Eextahal in Scheemda ervoor wordt vrijgemaakt. 'Ook in de andere plaatsen gaat het om grootschalige locaties, zoals sporthallen', zegt Rietveld.

'Vaccinatiebereidheid hoger dan rest van Nederland'

Rietveld geeft aan dat de bereidheid van mensen om een prik te laten zetten in Groningen relatief hoog is. 'In de rest van Nederland is de vaccinatiebereidheid ongeveer 75 procent, hier is het 80 tot 85 procent.'

GGD zoekt nog prikkers

De GGD zoekt nog zo'n 300 mensen die vaccinaties kunnen zetten zodra die er in grote hoeveelheid zijn. 'Gelukkig zijn er in Groningen relatief veel studenten', zegt Rietveld daarover.

'Bovendien zijn er veel gepensioneerde GGD-ers die één of twee dagen per week willen helpen.'

Bang dat er straks te weinig mensen zijn om te prikken is Rietveld niet. 'Dat gaat echt niet gebeuren. We zijn eigenlijk nu al klaar om veel verder op te schalen dan de afgelopen tijd mogelijk was.' Het doel is om in april tussen de 7000 en 8000 prikken per dag te zetten.

