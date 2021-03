‘Wedstrijd tegen Emmen heeft voor mij niet een bepaald sentiment’

Is de wedstrijd tegen FC Emmen nou een derby of niet? Een eenzijdig antwoord op die vraag zal waarschijnlijk uitblijven, want de meningen lopen nou eenmaal sterk uiteen.

Verdediger Mike te Wierik vindt het wel een derby, trainer Danny Buijs absoluut niet. Ook al werken momenteel veel mensen bij Emmen met een verleden bij FC Groningen.

'Historie niet groot'

‘Met die mensen heb ik niet samengespeeld of gewerkt’, zegt de trainer uit Alblasserdam. ‘Dus voor mij geldt dat niet. Ik denk dat Sergio Padt nog met een paar jongens heeft gespeeld, maar dat is ook het geval bij andere clubs. Deze wedstrijd heeft voor mij ook niet een bepaald sentiment. Tevens is de historie ook niet heel groot. Het heeft misschien ook met de entourage te maken. Als je wedstrijden speciaal wil maken dan moet je het zoeken in acties van supporters’, vindt Buijs.

Te Wierik: 'Blijft speciaal'

Daar denkt Mike te Wierik dus anders over. ‘Het blijft een speciale wedstrijd, een soort van derby. Dat is altijd iets speciaals. Ik heb zelf altijd Heracles – Twente gespeeld of Groningen – Heerenveen en nu is dus deze wedstrijd daarbij gekomen. De supporters voelen dat ook, dat merk je. Ik weet niet of het een echte derby is, maar het is wel anders dan pakweg tegen Sparta, maar dat lijkt me logisch. Het is een beladen wedstrijd. Normaal zit het uitvak altijd vol en ook wel een beetje die pesterijen onderling. Dat is typerend voor deze wedstrijd’, vertelt de verdediger.

Blessureleed

FC Groningen mist zaterdag nog steeds Gabriel Gudmundsson, Jørgen Strand Larsen, Azor Matusiwa en Arjen Robben. ‘Gabriel heeft donderdag en vandaag een gedeelte meegetraind, maar de kans dat hij meedoet in minimaal’, geeft Buijs aan.

FC Emmen heeft nu meer kwaliteit in de ploeg hebben dan voor de winterstop Danny Buijs - trainer FC Groningen

‘Azor zit daar nog wat verder vandaan en Jørgen moet eerst klachtenvrij worden voordat hij weer met de groep mee kan doen. Ik hoop dat ze na de interlandweek weer terug zijn, maar het kan ook zijn dat het wat langer duurt.’

Kansen

Ondanks dat FC Emmen nog steeds op de laatste plaats in de erevisie staat, lijken de Drenten de weg omhoog te hebben gevonden. ‘Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben dat ze nu meer kwaliteit in de ploeg hebben dan voor de winterstop’, zegt Buijs.

‘Ze hebben een nieuwe keeper, voorop nieuwe spelers, een nieuwe middenvelder en andere jongens die nu fit zijn. Je ziet de laatste weken terug dat ze sterker zijn geworden. Ik vind ze verdedigend stabieler, ze hebben meer dreiging naar voren en ik vind dat ze met deze spelers hoger horen te staan ten opzichte van andere clubs. Wij gaan er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze na dit weekend nog steeds op dezelfde plek op de ranglijst staan en dan hebben ze nog maar een paar wedstrijden.’

FC Groningen – FC Emmen begint zaterdag om 20.00.

