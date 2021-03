Fareda (18) wil albinisme aan de wereld laten zien

Achttien jaar geleden wordt Fareda Johnson geboren in Virginia, USA. Ze is wit, heel erg wit. Terwijl haar vader en moeder een donkere huidskleur hebben. Het is een pigmentafwijking waardoor haar ogen, haar en huid heel licht van kleur zijn. Het heet: albinisme.

Geen albino

Van het woord albino wil Fareda niks weten. 'Als je zegt albino, dan lijkt het alsof jij de aandoening bent in plaats van jezelf, dat is niet oké. Dat is waarom je moet zeggen: iemand met albinisme', vertelt Johnson.

Gepest in Groningen

Op haar elfde komt ze naar Groningen. Ze woont bij haar tante. In Groningen wonen is niet altijd makkelijk geweest voor Fareda. Ze werd gepest op de middelbare school en voelde zich alleen. Maar nu timmert ze aan de weg als model. Haar doel: albinisme aan de wereld laten zien.

Foto's voor ELLE

'Ik voel me niet meer alleen of vreemd. Ik voel me op mijn gemak wie ik ben', vertelt Johnson. Nu ik ouder word, accepteer en omarm ik mijn albinisme.' Haar modellencarrière begon met foto's op haar tiende door de Groningse fotografe Sandra de Groot. Inmiddels poseert de achttienjarige Fareda Johnson voor tijdschrift ELLE. 'Ik dacht dit is een goed idee om meer aandacht te vragen voor albinisme.'

Bekijk hieronder de reportage uit Noord Vandaag: