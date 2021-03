Natuurfonds levert Groninger Landschap na paar dagen al 30.000 euro op

Natuurliefhebbers kunnen via het fonds voor 7,50 euro een vierkante meter grond doneren. Het Groninger Landschap kan daarmee grond aankopen en herinrichten tot natuurgebied. Inmiddels is er al 4.000 vierkante meter gedoneerd, wat de instantie 30.000 euro oplevert.

Provincie mooier maken

'Het loopt als een trein', zegt directeur Marco Glastra vrijdagavond in Noord Vandaag. 'We hebben het fonds dinsdag gelanceerd en het slaat enorm aan. Superleuk hoeveel mensen doneren: opa's die het bijvoorbeeld kopen voor hun kleinkinderen. Zo maken we samen onze provincie weer wat mooier. We moeten nu als de wiederweerga percelen gaan aankopen.' Het Groninger Landschap heeft hiervoor al twee gebieden op het oog: het Reitdiep en het Westerkwartier.

Het Groninger Landschap bestaat komende zondag 85 jaar en koopt al even lang grond in. Dat heeft volgens Glastra al mooie natuur in onze provincie opgeleverd: 'De Dollard, het Lauwersmeer, het Hunzedal, overal hebben we mooie natuurgebieden. Daar willen we weer meters aan toevoegen. Dat is ook nodig, want de biodiversiteit gaat ook in Groningen hard achteruit', stelt Glastra.

100 procent voor Groningen

Het Groninger Landschap is naast Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de derde natuurbeheerder in onze provincie, maar heeft toch een eigen plek: 'Wij zijn natuurlijk 100 procent voor Groningen. Zo zijn we ook opgericht. De toenmalige voorzitter van Natuurmonumenten dacht: we kunnen nooit vanuit één kantoor in Amsterdam de natuur in Nederland redden, we moeten ook in de provincie zitten, dicht bij de mensen en dicht bij het lokale bestuur.'

Behalve natuur beheert Het Groninger Landschap ook ander erfgoed. 'Het is een prachtige verzameling die we hebben. Boerderijen, borgen, molens, natuurgebieden', somt Glastra op. 'Waar ik heel trots op ben, zijn de zeearenden in het Zuidlaardermeergebied. Daar kopen we al vijftig jaar steeds weer wat op. Dat het dan lukt dat zich daar een paartje zeearenden vestigt - die trouwens net weer eieren hebben gelegd - dat is natuurlijk fantastisch'

