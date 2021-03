Column: Het nieuwe jaar van de thuiswerker (11)

Met een vierde vaccin en met het vooruitzicht dat we over een paar weken eindelijk op dat terrasje mogen zitten (en dan vast een stemmetje in ons hoofd horen: was dit nou zó belangrijk?), durft de thuiswerker wel te spreken van licht aan het eind van de tunnel. En dat is ook wat Vojtech langzamerhand ziet.

Maandag:

Lolo is nu zo opgezwollen dat het gewoon griezelig is om naar te kijken. Toch schijnt het allemaal volkomen normaal te zijn. Vojtech is volgens de verloskundige kerngezond en het duurt nou niet lang meer voor ik vader word. Daarom afgelopen weekend in één ruk Zen en de kunst van het Motoronderhoud uitgelezen, waar ik al maanden tegenaan zat te hikken. Over een vader, zijn zoon, een motorfiets en veel filosofie. Het lijkt me niks voor Vojtech. Ik voel ook wel een soort wijsbegeerte bij mezelf, maar ik hou het toch liever een beetje concreet. Vandaar dat ik ook nog een opvoedboek heb besteld en voor de zekerheid twee extra babymutsjes, vijf hydrofiele luiers, een extra kruikenzak en vijf rompertjes met Wijze Man erop. Laat de kraamhulp nu maar komen!

Vanochtend als Wijze Mannen een reflectierondje gehouden op Internationale Vrouwendag. Kunnen we daar nog iets concreets mee, vroegen we ons af. Vrouwen zijn van nature uiteraard wijzer dan wij mannen, alleen bréngen ze het vaak zo omstandig. Daarom worden ze drie keer zo vaak onderbroken door mannen dan mannen. Ron Jeremy gaat nu een ‘manterruption-app’ ontwikkelen die eerlijk bijhoudt hoe lang welke sekse aan het woord is in een echtelijk gesprek.

Later vandaag hadden we nog even een overlegje over het dalend aantal coronaboetes in Groningen. Nog geen driehonderd in een week, de helft van de week ervoor. Nu was het ook koud, maar we zouden wel eens cijfers willen zien over het aantal gesurveilleerde uren door de politie. Niet dat het veel uitmaakt, want het is rustig op straat. Wat mij betreft is de avondklok een blijvertje: perfect excuus om op tijd weer naar huis te kunnen, nog een wijntje te nemen en dan naar bed.

Dinsdag:

Nou, de terrassen kunnen nog voor Pasen misschien eventueel vrijblijvend een beetje open, en we zagen dus her en der in de media licht aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel en dito stippen aan de horizon. De betekenis van Pasen ís dan ook een reusachtige stip aan de horizon, meen ik me van zondagschool te herinneren. Ik ben wel blij voor de horecabazen en nu het lente wordt, verheug ik me er zelfs op. Lolo vindt het prima als ik af en toe naar een terras ga, want daarin laten we elkaar helemaal vrij. Als ik maar gewoon voor het eten weer thuis ben.

Neef Jasper mag straks één dag per week naar college. Een enorme bevrijding, schijnt, maar toen ik hem het nieuws appte om hem daarmee op te beuren, duurde het tot laat in de middag voor het bericht geopend werd. Nou ja, hij leeft dus nog wel. Hoeveel studenten zouden ze straks dood in bed aantreffen, als ze bij de aanvang van de colleges gemist worden?

Als Wijze Mannen hadden we meer aandacht voor de winkeliers die straks één klant per 25 vierkante meter mogen ontvangen. En dan maar hopen dat het niet van die ‘kijkers’ zijn die een uur rondhangen, van alles vragen en dan ‘later nog eens terugkomen’. Wij adviseren winkeliers om meteen bij de ingang al een basisbedrag te vragen, dat de klant dan als korting krijgt op zijn aankopen. Dat kijken moeten ze maar online doen en kopen in de winkel. Onder het mom van solidariteit kunnen we ver gaan.

Woensdag:

Interessant onderzoekje van RTV Noord: bijna alle Groningers zijn gewoon contributie blijven betalen voor hun koor, dartclub of klaverjasvereniging, blijkt uit een enquête. Nou zou ik uit schaamte zo’n enquête niet invullen als ik mijn lidmaatschap van mijn motorclub had opgezegd (wat ik dus never nooit zou doen), dus de cijfers zijn vertekend, maar het geeft wel aan dat een lidmaatschap niet alleen maar om de lusten gaat. Zo zijn er nog altijd mensen lid van de Friesche Elf Steden, hahaha.

Toen ik daar tijdens onze ‘zaagmanssessie’ (die komt om de week in tweeën te zagen) over begon bij Sjoerd zei hij afgemeten dat hij daar óók lid van was. Dus ik ga nu een poosje aan de slag met het thema loyaliteit: wat mag het kosten en wat krijg je ervoor terug. Dat is wat ik nou bedoel met concreet!

Later:

Net als vorige week was er ook nu weer een fakkeloptocht gepland door coronavermoeiden, die vlak voor de versoepeling nog even hun geluid willen laten horen. Het werd dit keer nog een heel verzetje, want onze burgemeester had de demonstratie op de valreep verboden, dus politie erbij, bekeuringen en gekrenkte egootjes. Een paar uur later werd een politieagent die op de avondklok controleerde in zijn gezicht gestoken. De daders zijn vast geen demonstranten geweest, maar deze misdaad hangt wel akelig samen met de verongelijkte sfeer.

Donderdag:

Vandaag was echt zo’n dag met de blik naar voren. Zo kregen we het programma voorgeschoteld van Koningsdag. Die mogen we helemaal thuis vieren, alleen moeten we om tien uur even in de deuropening het Wilhelmus meebrullen, maar dat kan gewoon in onze pyjama. En om halfvijf mogen we een borrel nemen op onze koning, want dan zit de vijf in de klok. Ik durf te wedden dat Willem-Alexanders zijn eerste borrel al om tien voor half vijf inschenkt, net als mijn opa vroeger.

Ook het fenomeen ‘partyteststraten’, zodat je met een negatieve test naar een evenement kunt, geeft weer een extra streepje licht aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel. Er is een speciale Stichting Open Nederland voor opgericht, wat wel een beetje een pretentieuze naam is voor een partyteststraat. Neem dan zoiets bescheidens als Janssen. Potverdorie, een Nederlandse farmaceut die dat vierde goedgekeurde vaccin maakt!

En dan kijken Lolo en ik uit naar de bruidsbeurs op landgoed Nienoord, in september. We wilden eigenlijk in april al trouwen, maar nu wordt dat oktober. Leuk als Vojtech er ook bij kan zijn.

Eind van de middag luisterden we samen even naar Radar Love, van Golden Earring dat op het carillon werd gespeeld. Het klonk beter dan het origineel.

Vrijdag:

Rustig dagje vandaag. Als Wijze Mannen zijn we voor deze week wel een beetje uitgeadviseerd. Het enige wat wij nog zouden willen toevoegen aan de discussie over dat vermeend onveilige Astra Zeneca is: gooi die buitenlandse troep het raam uit en stap over op het Janssen-vaccin. Koopt Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar.