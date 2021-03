Expeditie 1,5 meter: Prikt een bestemming op de kaart

Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer bestudeert de kaart van onze provincie aandachtig. ‘Waar moeten we heen jongens?’, vraagt hij aan zijn Expeditie-team. ‘Want we hebben nog geen tips ofwel?’, vervolgt hij.

‘Nog geen enkele’, antwoordt onliner Marthijs Veldthuis. ‘Wijs dan maar een bestemming aan op de kaart’, instrueert Niemeijer. De vinger van Veldthuis landt op Grijpskerk. ‘Nou die kant op dan maar!’, zegt Niemeijer terwijl hij de bus instapt.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Aanbellen bij de beeldentuin

- Snuusteren in de schuur

- ‘t CDA flyert zo de Expeditiebus in

- Een Fries in Grunnen: ‘Het voelt hier meer als Friesland’

- Roze haartjes in de wind

- Op bezoek bij ‘Zeelust’ in Soltkamp

- 'Storm-chasen' in Lauwersoog

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

