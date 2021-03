Warming up: FC Groningen - FC Emmen

Wedstrijden tussen FC Groningen en FC Emmen zijn bijzonder. Ondanks dat de historie tussen beide clubs niet groot is en van echte supportersrivaliteit geen sprake is. Dick Lukkien was jarenlang assistent-trainer bij FC Groningen. Michael de Leeuw won de beker, maar ook basisspelers Glenn Bijl, Nick Bakker en Keziah Veendorp droegen ooit het groen-witte tenue.

Dan zijn nog niet eens alle mensen met een verleden bij de Trots van het Noorden genoemd, want er zijn meer. Andersom is het minder. De flirt van Sergio Padt afgelopen zomer met de Drentse club is wat dat betreft misschien nog wel het meest actueel. Danny Buijs vindt het een wedstrijd zoals elke andere. ‘Je komt wel vaker spelers tegen waar je mee hebt samengespeeld of een verleden mee hebt’, zegt de trainer van FC Groningen.

Toch zal het voor de meeste mensen toch een speciaal tintje hebben. ‘Het is toch anders dan als je tegen Sparta speelt’, zei Mike te Wierik. De verdediger vindt dat de wedstrijd van vanavond ook prima als derby bestempeld kan worden.

De vorm: FC Groningen

Nog altijd staat FC Groningen op een keurige zesde plaats op de ranglijst. Tegen Ajax werd vorige week kansloos verloren, maar dat is geen schande. Toch had FC Groningen ook tegen de Amsterdammers een aantal goede momenten, wat voornamelijk aan Alessio da Cruz te danken was.

Door de blessure van Jørgen Strand Larsen staat Da Cruz in de spits en dat lijkt hem prima te passen. De aanvaller was afgelopen wedstrijd een plaag voor de verdediging van de Amsterdammers en volgens Buijs liet hij zien dat niveau aan te kunnen. Toch moet ook Da Cruz het vaker laten zien. Daar is de wedstrijd van vanavond een mooi voorbeeld van. En ondanks de vele noodgedwongen wisselingen in de basis haalt FC Groningen wekelijks een goed, stabiel niveau.

De vorm: FC Emmen

De ploeg van Dick Lukkien is de laatste weken bezig met een indrukwekkende inhaalrace. Uit de afgelopen drie wedstrijden haalde de Drentse ploeg zeven punten met prima spel. Met het aantrekken van Jari Vlak, Kerin Frei, Luka Adzic en doelman Michael Verrips heeft Emmen er voldoende kwaliteit bijgekregen. Iedereen is het erover eens dat de mannen van Lukkien hoger horen te staan afgaande op de kwaliteiten van het elftal.

Toch staat FC Emmen nog altijd op de laatste plaats in de eredivisie. ADO Den Haag heeft momenteel twee punten meer en Willem II zelfs vijf. Wil Emmen volgend seizoen ook in de eredivisie meedoen dan moeten er dus sowieso punten worden gepakt.

Waar moeten we op letten?

Alessio Da Cruz speelde vorige week een ijzersterke wedstrijd tegen Ajax. Buijs vond hem zelfs de beste speler van zijn elftal. Vandaar dat hij vanavond dus wederom in de spits staat. Vooral de loopacties van Da Cruz zijn goed. Hij is in staat de ruimte te zien en daarop te anticiperen. Hij is dan wel afhankelijk van zijn medespelers, want er moet dan ook een bal gespeeld worden.

‘Dat moet nog beter’, zegt Buijs daarover. ‘Spelers moeten vaker die situatie herkennen en daarop anticiperen.’ Het wordt voor de huurling van Parma zijn zestiende wedstrijd in dienst van FC Groningen. Hij scoorde slechts een doelpunt, dat was in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Da Cruz gaf drie keer een assist.

Historie

FC Groningen en FC Emmen speelden slechts twee keer eerder in eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. De eerste editie werd door Emmen gewonnen door twee goals van Nicklas Pedersen. De laatste editie won FC Groningen met 2-0 door twee doelpunten van Kaj Sierhuis. Eerder dit seizoen won FC Emmen met 2-1 in de beker van de Trots van het Noorden.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagavond live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen – FC Emmen begint om 20.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 19.30 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Martin Drent is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Azor Matusiwa, Gabriel Gudmundsson en Jørgen Strand Larsen zijn vanwege een blessure niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling:

Padt, Van Hintum, Itakura, Mike te Wierik, Dankerlui, Daniël van Kaam, Lundqvist, Joosten, Suslov, El Hankouri en Da Cruz.