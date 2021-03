Gehavend FC Groningen sleept punt uit het vuur tegen Emmen

FC Groningen heeft zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen FC Emmen met 1-1 gelijkgespeeld. Glenn Bijl scoorde in de 38e minuut de openingstreffer, Alessio Da Cruz tekende in de tweede helft voor de gelijkmaker.

FC Groningen heeft nu 43 punten uit 26 duels en blijft zesde op de ranglijst. Na een beroerde eerste helft leek het helemaal mis te gaan voor de ploeg van coach Danny Buijs, maar een zeer acceptabele tweede helft resulteerde in een puntendeling. Emmen maakte onder druk de nodige fouten, zo ook bij de gelijkmaker van Da Cruz. Het balverlies van Frei werd goed afgestraft.

Slechte eerste helft

De groen-witten kenden in de eerste helft een totale off-day. De lange lijst aan afwezigen brak de thuisploeg zwaar op. Gudmundsson, Robben, Matusiwa, Strand Larsen en Te Wierik waren allen niet inzetbaar en dit bleek fataal. Hier kwam Lundqvist nog bij die al vroeg in de wedstrijd met een naar het zich liet aanzien zware enkelblessure van het veld gedragen moest worden.

Geen vuist

Al snel in de wedstrijd ging Padt in de fout en liet zich de bal in eigen strafschopgebied afsnoepen door Michael de Leeuw. De resterende vrije trap werd goed ingeschoten; Araujo raakte de paal. Wessel Dammers kwam in de 28e minuut als vervanger van de geblesseerd geraakte Lundqvist in het veld.

Goal Bijl

Het onvermijdelijke tegendoelpunt viel een kleine tien minuten voor rust. De inzet van Bijl ging nog via Daniël Kaam waardoor Padt kansloos was. Op slag van rust kreeg Groningen de enige grote kans van de eerste 45 minuten. Da Cruz kreeg de bal echter niet achter doelman-Verrips na goed stoorwerk van El Messaoudi die Pena wist af te troeven.

Meer druk

De ploeg van coach Danny Buijs begon ongewijzigd aan de tweede helft. Wel was meteen duidelijk te zien dat FC Groningen meer druk zette op de tegenstander. Deze druk werd de bezoekers na een uur spelen fataal. Da Cruz strafte het defensieve geklungel af en zorgde voor 1-1. Abraham kwam na 66 minuten in het veld voor Patrick Joosten.

RKC-uit

Vijf minuten na de 1-1 was Da Cruz dichtbij zijn tweede treffer na wederom slordig verdedigen van de bezoekers. Dit keer ging de bal er niet in. In de slotfase was de thuisploeg nog het dichtst bij de winnende treffer, maar deze viel niet meer. FC Groningen komt volgende week zaterdag 20 maart opnieuw in actie. Dan is RKC Waalwijk de tegenstander. De aftrap in Brabant is om 21.00 uur.

