Buijs over incident met Bijl: 'Ik moet die duw niet geven'

'Het was een ingooi voor ons en ik wilde de bal snel aan Mo El Hankouri geven,' aldus Buijs. 'Toen sloeg Bijl de bal uit mijn hand waarop ik reageerde met een duw. Dat moet ik niet doen.' Van excuses aanbieden wou de trainer echter niets weten. 'Ik moet het niet doen, maar hij moet de bal ook niet uit mijn handen slaan.'

Vechtwedstrijd

Over de wedstrijd was Buijs zeker in de eerste helft niet tevreden. 'Na rust hebben we het wel goed gedaan en komen we op 1-1. Daarna werd het een vechtwedstrijd op een steeds moeilijker bespeelbaar veld. We hadden na de 1-1 niet meer de power en het vermogen om echt om te schakelen. Als je dan nog de 2-1 maakt knakt er iets bij hun, maar dat bleef uit.'

Gelijkmaker Da Cruz

Alessio Da Cruz scoorde de gelijkmaker namens FC Groningen in de tweede helft, maar miste ook de nodige kansen. 'Ik ben teleurgesteld dat we twee punten hebben laten liggen. Ik heb meerdere kansen gehad. Ik wil snel handelen, maar raak de ballen niet goed. Helaas. Ik heb het teruggekeken, ik moet ze er gewoon inschieten dan praten we daar niet meer over.'

Lukkien heeft goed gevoel

Emmen-trainer Dick Lukkien vond dat zijn ploeg het meeste aanspraak mocht maken op de overwinning. 'Wij waren beter vond ik, overrompelden Groningen in de eerste helft. We hebben slim op hun tactiek ingespeeld en kwamen denk ik verdiend op voorsprong. De tegengoal komt door een fout van ons. Zonde, dat had niet gehoeven. Het goede gevoel overheerst omdat wij tegen een goede ploeg lang controle hebben gehad.'

250e duel Padt

Doelman Sergio Padt keepte tegen FC Emmen zijn 250e wedstrijd voor FC Groningen. 'Als je de eerste helft bekijkt mogen we geen enkele aanspraak maken op een resultaat.' Padt ging ook nog in de fout toen hij de bal verspeelde aan Michael de Leeuw. 'Ik kegelde Michael omver, gelukkig kon ik me herstellen door de resulterende vrije trap van Araujo op de paal te tikken.'

