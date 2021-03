Groepje jonge asielzoekers ontsnapt uit quarantainehotel

Zes minderjarige asielzoekers zijn zaterdag over de hekken van het 'quarantainehotel' in Haren geklommen, meldt het Dagblad van het Noorden. In het voormalige Nesciohotel zitten asielzoekers in quarantaine die mogelijk corona hebben. Om het pand heen staan hekken om te voorkomen dat asielzoekers het dorp in gaan.

Het groepje 15- tot 18-jarigen ging zaterdag naar een supermarkt in het dorp. Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn de jongeren 'nog geen uur' weggeweest. Ze zijn teruggebracht naar het hotel.

De voorlichtster benadrukt dat het COA er alles aan doet om de mensen die in Haren verblijven binnen te houden. 'Het gaat om mensen die in quarantaine zitten omdat ze besmet zijn met het coronavirus of het virus mogelijk onder de leden hebben. Op verzoek van de gemeente hebben we hekken geplaatst en extra beveiliging en begeleiding aangeschaft. Waar in Nederland vind je dat?'

Groepje wordt strenger in de gaten gehouden

Het groepje wordt de komende tijd strenger in de gaten gehouden. In november klommen volgens de woordvoerster ook al bewoners over de hekken. 'Ook die waren snel weer teruggebracht.'

Overigens komt het ook in gewone buurten of studentenhuizen voor dat besmette mensen boodschappen doen, zegt het COA in de krant. 'Daar wordt nooit zo scherp op gelet.'

Het 'quarantainehotel' biedt plek voor honderd asielzoekers. De afgelopen twee maanden verbleven er gemiddeld zo'n 30 tot 35 personen in Haren. Na herstel of het uitzitten van de quarantaine gaan de asielzoekers weer terug naar het azc.

