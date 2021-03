‘Hij kon je er met een stalen gezicht tussen nemen. Dat je dacht: spoort die jong wel’

Dat vertelt Rob van Dam, de voormalige radio- en tv presentator van RTV Noord met de fluwelen stem, in aflevering 30 van de podcast Credo, over het leven van Ede Staal.

Zogenaamd aan het bekvechten

De humor was ook een beetje de rode draad in al onze contacten’, gaat Van Dam verder, die in begin jaren tachtig met Ede in aanraking kwam in de studio aan het Martinikerkhof.

‘Ede en ik zaten een keer in de kantine voor of na een opname. En dan waren we zogenaamd aan het bekvechten over van alles. Ede liep weg om een plasje te gaan doen of zoiets, komt er een jonge collega aan. Die zegt: je kan niet zo goed opschieten hè, met die Staal hahaha…’

Rob van Dam: humor was de rode draad (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Van Dam kan zich ook nog goed herinneren de optredens met Ede tijdens de theatershows van ‘Bartje op het Peerd van Ome Loeks’. ‘Ede stond stijf van de zenuwen. Hij trilde helemaal. Engbert (Gruben) legde dan even een arm om hem heen. Dat vond Ede helemaal niet leuk. Maar het werkte wel. De spanning vloeide uit hem weg.’

Unieke ruwe opnames

Van Dam was ook regelmatig bij de opnames van liedjes en verhalen door Ede in de studio van Radio Noord. Een van die opnames heeft hij teruggevonden.

‘Dat was de opname van het liedje ‘t Zal weer veujoar worden'. Het zijn ruwe opnames waarin je Ede ook gewoon kunt horen praten, wat hij tussendoor zegt tegen technicus Leo Smid of pianist Henk Bemboom. En dan hoor je ook hoe kritisch hij is.’

Deze unieke opnames en andere mooie verhalen van Rob van Dam in aflevering 30 van Credo.

