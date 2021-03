PvdA-kandidaat klimt over hek voor actie op NAM-locatie Kiel-Windeweer

Achter het gaas van de productielocatie liet Bushoff een doek zien met daarop de 'Rekening van de klimaatcrisis'. 'We leggen letterlijk de rekening van de bevingsellende neer daar waar het hoort', zegt Bushoff.

'Zoek grens op'

De actie begon even voor twaalf uur op de productielocatie langs de N385. Aan de buitenkant van het hek hing hij samen met zijn campagneteam een doek op. Om zijn actie kracht bij te zetten, ging Bushoff naar de zijkant van de locatie. Daar is een gedeelte waar geen prikkeldraad hangt. Daar klom hij over het hek.

'Ik zoek de grens op van wat kan, maar de grenzen zijn flink overschreden door de NAM en Shell, met alle ellende hier in Groningen', zegt Bushoff. Hij staat op plek dertien van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen komende week. Ook is hij fractievoorzitter van die partij in de gemeente Groningen.

Julian Bushoff staat met poster op de NAM-locatie (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Niet toegestaan

Bij de ingang van de locatie staat een bord met de tekst dat het niet is toegestaan om de NAM-locatie te betreden, vanwege de risico's. In het verleden waren er vaker protesten op dit soort locaties. Zes jaar geleden klom actievoerder John Lanting van Schokkend Groningen over het hek van de NAM-locatie in Leermens. Daarvoor kreeg hij een boete.

Een woordvoerder van de NAM laat weten nog niets van de actie te hebben meegekregen, maar dat het 'niet verstandig is' om over het hek te klimmen van een locatie. 'Er zijn betere manieren om met ons in gesprek te treden.' De woordvoerder wil niet op eventuele vervolgstappen richting de politie vooruitlopen.

Bushoff zegt niet bang te zijn voor eventuele boetes: 'Wat ik doe, staat in schril contract met wat zij hebben gedaan voor de klimaatcrisis en de ellende hier in Groningen.' Hij sluit zich later deze zondag aan bij een andere actie, het Klimaatalarm op de Vismarkt in Groningen.

