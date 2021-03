Coach Dynamo kritisch in gesprek met 'koekenbakker' van Lycurgus

De Groningers beleefden een slechte week met twee nederlagen. Nadat het eerste duel in de kampioenspoule nog nipt gewonnen werd van Orion (3-2), gingen de duels tegen Sliedrecht Sport (3-0) en koploper Dynamo (3-1) vervolgens verloren. Reden voor Dynamo-coach Redbad Strikwerda om zijn voormalig pupil eens stevig aan de tand te voelen met de microfoon van RTV Noord als ‘wapen’.

'Ik vind jullie wél koekenbakkers'

Lycurgus-aanvoerder Dennis Borst moest in de verdediging. ‘We krijgen woensdag op onze kloten van een heel getergd Sliedrecht, maar we zijn geen koekenbakkers..’ Dan onderbreekt Strikwerda de middenman van Lycurgus. ‘Ik vind jullie wél koekenbakkers, als jullie met 3-0 van Sliedrecht verliezen’, zo is de succescoach duidelijk.

'We hebben het zwaar'

De coach van Lycurgus, Arjan Taaij, laat na afloop ook van zich horen, na een bewogen week. ‘Het heeft twee kanten. Natuurlijk zie je graag een ander resultaat. De realiteit is ook dat Dynamo op dit moment verder is, en beter is dan wij zijn. Punt twee, en dat is meer gebaseerd op de afgelopen weken. We hebben het zwaar. Ik denk dat als je naar deze wedstrijd kijkt, dat je dan een ander Lycurgus in het veld ziet, qua energie en beleving.'

'Als er vandaag iets te halen viel, dan moet je dat doen. Maar het gaat natuurlijk niet over vandaag. Het gaat over de wedstrijden tegen Orion en Sliedrecht. Die wedstrijden zijn bepalend voor wie nummer twee wordt. De nummer één is wel duidelijk, met afstand, en daar gaat ook geen verandering in komen de komende weken. Wij moeten de komende twee wedstrijden gewoon optimaal presteren’, aldus Taaij.

'Scheten jullie in je broek?'

Strikwerda kwam ook terug op het duel van zaterdagavond. Lycurgus verloor met 3-1 in Apeldoorn, na een goed begin: ‘Ik was benieuwd naar jullie mindset toen jullie hier naartoe kwamen. Scheten jullie in je broek of dachten jullie: We gaan hier uitdelen?’

Borst antwoordt: ‘Ik schijt niet zo snel in mijn broek, dus ik dacht: We gaan hier uitdelen. We kwamen hierheen met het gevoel, dat we iets recht te zetten hadden. Ik denk dat we er volle bak in zijn gegaan, maar jullie speelden behoorlijk goed, met name serverend. En dat heeft ons behoorlijk onder druk gezet deze wedstrijd.’

Meer in Kleedkamer Noord

Meer van het uitgebreide en spraakmakende interview van Redbad Strikwerda met Dennis Borst is maandag te beluisteren in de RTV Noord-podcast Kleedkamer Noord. Daarin komen nog diverse anekdotes en kritische vragen aan bod.