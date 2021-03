Expeditie 1.5 meter: Langs de Drentse grens

Gisteren trok Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer met de Friese cameraman Teade langs de Friese grens. Vandaag is de Drentse Jan mee om beelden te schieten. ‘Zullen we dan vandaag de Drentse grens doen?’, zegt Niemeijer tegen zijn team.

Niet veel later passeert de Expeditiebus het bord 'Provincie Groningen: Tot ziens!'

Na een dagje Friese Grens, gaat Ronnie vandaag de Drentse grens op zoeken. Interviews doen ze hier vanuit het raam 🏠 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, March 14, 2021

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!