Stembureaus worden ingericht: via looproutes, mondkapjes en spatschermen naar een nieuwe Tweede Kamer

De stemtenten op de Ossenmarkt en het Damsterplein in Stad zijn maandag en dinsdag al open, net als allerlei andere locaties in de rest van de provincie. Zondag werden de tenten in alle vroegte ingericht, onder andere door Roelf van de gemeente Groningen.

De stemtent op het Damsterplein (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Ziekenhuizen en bejaardentehuizen niet gebruikt

'In verband met corona zijn er allerlei locaties die we niet kunnen gebruiken', legt Roelf uit. 'Denk aan ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Vandaar dat er tenten geplaatst zijn om die mensen toch te kunnen bedienen.'

In één zo'n tent zitten drie verschillende stembureaus. Op maandag en dinsdag is één daarvan open, op woensdag zijn ze alle drie beschikbaar.

Een letter laat zien in welk stembureau je mag stemmen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Om de mensen goed over de drie stembureaus binnen de tent te verdelen, moet iedereen op die dag een letter uit een automaat trekken. Een blauwe A, gele B of groene C laten zien naar welk bureau je moet. 'Zo zorgen we voor een betere spreiding. Daardoor stemt niet iedereen in hetzelfde stemlokaal, zegt Roelf.

Kerk in Hoogkerk

Ook in de Protestantse Kerk Elim in Hoogkerk kunnen mensen op woensdag uit twee stembureaus kiezen. Loop je het linker bureau in dan stem je onder de rook van het kerkorgel, in het rechter bureau sta je in de multifunctionele ruimte die bij de kerk hoort.

Hier kunnen mensen ook al op maandag en dinsdag stemmen. Koster Burema is er trots op. En terwijl de diensten op zondag nog altijd digitaal zijn, wordt het de komende dagen dus toch even wat drukker in zijn kerk.

Op maandag, dinsdag en woensdag kan je in de kerk van Hoogkerk je stem uitbrengen (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Burema hoopt dat het bezoekje de stemmers inspireert om, als het weer kan, ook eens op zondag te komen. 'We hopen dat er wat van overblijft. Ze zijn allemaal welkom', lacht hij.

Maatregelen in elk stembureau

Willem-Jan en Peter, die het de stembureaus in Hoogkerk zondagmiddag hebben ingericht, leggen uit welke maatregelen er zijn genomen om ervoor te zorgen dat de verkiezingen geen nieuwe besmettingen opleveren.

De stemhokjes staan er klaar voor (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Iedereen moet een mondkapje op, en je kan je handen desinfecteren', vertellen ze. 'De stembureauleden zitten bovendien achter plexiglas, en ze maken de stemhokjes regelmatig schoon. En als je gestemd hebt, ga je er via een andere deur uit dan waar je binnengekomen bent. Zo voorkomen we dat mensen elkaar tegenkomen.'

Na het stemmen krijg je tijdens de komende verkiezingen in veel gemeenten een aandenken mee naar huis. Het rode stempotlood wordt, anders dan andere jaren, niet hergebruikt. Eén van de ambtenaren die de tent op het Damsterplein inricht kan er wel om lachen: 'Het is een beetje het IKEA-potlood van deze verkiezingen, maar dan in het rood.'

Tweede Kamerverkiezingen

Vanwege de coronapandemie zijn de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar anders dan anders. Zo kunnen mensen van 70 jaar en ouder per brief stemmen, en kunnen kwetsbare mensen al op maandag en dinsdag hun stem uitbrengen. In elke gemeente is een beperkt aantal stembureaus die dag al open. Op woensdag 17 maart zijn alle stembureaus geopend: dan kan je, net als maandag en dinsdag, van 7.30 tot 21.00 uur op de stembureaus terecht.

Lees ook:

- Waarop baseren Groningers hun stem?

- 'Wachtrij-app geeft in Groningen aan welke stemlocatie te druk is'

- Alles over de verkiezingen