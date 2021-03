Donar toont karakter en wint topper in Den Bosch

De basketballers van Donar zijn de in Elite A-groep begonnen met een knappe zege in Den Bosch tegen Heroes. De topper eindigde na een flinke comeback van de Groningers in 68-81.

Donar begon net als in het vorige duel tegen Almere Sailors (48-120) met Leon Williams als spelverdeler, in plaats van Jarred Ogungbemi-Jackson. Thomas Koenis en Justin Watts waren nog steeds niet inzetbaar vanwege blessures.

Donar maakt inhaalslag

De Groningers, die in de reguliere competitie nog ruim wonnen van de Bosschenaren (87-70), begonnen niet goed aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 27-18. Halverwege was de stand 45-35.

In het derde bedrijf maakte Donar een flinke inhaalslag, waardoor de Groningers op een nipte voorsprong kwamen (60-61). In het laatste kwart bouwde de ploeg van coach Ivan Rudez de voorsprong flink uit. De thuisploeg maakte in het laatste bedrijf slechts acht punten, Donar twintig.

Ogungbemi-Jackson

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jarred Ogungbemi-Jackson met maar liefst 31 punten. Damjan Rudez was goed voor veertien punten.

Elite A

De behaalde punten in de reguliere competitie zijn meegenomen in de Elite A-poule. In de groep, voor de beste zes ploegen van de eredivisie, wordt gestreden voor een gunstige uitgangspositie in de play-offs, die op acht mei van start gaan. Donar heeft nu twintig punten uit twaalf duels in de Elite A-groep en staat daarmee op de tweede plaats.

Volgende week zaterdag speelt Donar uit bij ZZ Leiden.