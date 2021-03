Honderden mensen slaan 'Klimaatalarm' op Vismarkt

De actie is een initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, waarin elf actiegroepen zitten, waaronder Greenpeace, Milieudefensie en FNV. Ze vragen hiermee aandacht voor het klimaat.

Bijna alle stippen gevuld

Het protest is niet geheel toevallig vlak voor de verkiezingen, vertelt Thy Boskers uit Groningen, die betrokken is bij de organisatie van het protest. 'Het idee is dat we mensen aan willen zetten om groen te stemmen. Er moet snel verandering komen, want de klimaatcrisis is al ver heen. Het roer moet om.'

De organisatie had op de Vismarkt stippen geplaatst waar mensen op konden staan, zodat voldoende afstand van andere demonstranten werd gehouden. 'We hadden voor duizend mensen plek en bijna alle stippen waren gevuld', zegt Boskers.

Voor en na het lawaaiprotest deden verschillende sprekers hun zegje. Zij stelden dat de afgelopen kabinetten te weinig hebben gedaan om de klimaatproblematiek aan te pakken.

Enkele deelnemers aan het Klimaatprotest met een spandoek (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Ook in Zuidhorn

Niet alleen op georganiseerde plekken in steden maakten mensen om 15.00 uur lawaai; de organisatie riep mensen op om ook thuis mee te doen. Onder meer in Zuidhorn gaf een groepje mensen daar gehoor aan, zag Peter de Haan - beter bekend als Pé Daalemmer.

Het Klimaatalarm is in de plaats gekomen van de Klimaatmars, waarbij er op verschillende plekken in Nederland een wandelende demonstratie is. Vanwege het coronavirus hebben ze er dit jaar voor gekozen om de deelnemers op één plek te laten staan, om voldoende afstand te houden.

