'Over tien tot vijftien jaar geen armoede meer in de gemeente Groningen'

'Ik snap heel goed dat we dat niet binnen een jaar redden', vervolgt Diks. 'Maar we kunnen wel een langjarig programma beginnen, zodat het over tien of vijftien jaar wel werkelijkheid is geworden.'

Geen kinderen meer in armoede

Het is haar wens ervoor te zorgen dat er geen kinderen meer in armoede opgroeien, vertelt de wethouder. Hoe ambitieus ook, het levert een forse uitdaging op: één op de zes kinderen in Stad treft dat lot momenteel. In totaal zit één op de tien gezinnen in de armoede.

'Ik vind echt dat we daar met zijn allen voor moeten gaan staan. En het kan. We kunnen naar de maan, dus we kunnen dit ook.'

Generatie-armoede tegengaan

Isabelle Diks (GroenLinks) werd op 22 april 2020 wethouder in de gemeente Groningen. Midden in de eerste coronalockdown werd ze nipt toegelaten als wethouder: ze ruilde de Tweede Kamer in voor het Groningse stadhuis. Diks volgde partijgenoot Mattias Gijsbertsen op, die directeur werd van het Rijksprogramma 'Geweld hoort nergens thuis'.

Gijsbertsen liet een basisprogramma om armoede te bestrijden achter. Groningen moest volgens hem stoppen met 'pleisters plakken', waarmee hij op verlichtende maatregelen als gratis bioscoopbonnen en een dagje uit voor kinderen doelde.

Nee, het geld moest juist preventief besteed worden: armoede van generatie op generatie tegengaan werd het doel.

Corona veranderde alles

Maar toen kwam de coronapandemie. Opeens was er nog minder perspectief voor mensen zonder baan. Sterker nog: het aantal mensen met weinig geld groeide. Ondernemers moesten hun zaak sluiten, werknemers kwamen thuis te zitten en het spaargeld, voor zover dat er was, werd aangesproken.

'Vlak na het vaststellen van het nieuwe beleid hebben we het daarom al moeten bijstellen. Er was zo'n gekke situatie rond corona en de lockdown, dat je juist kinderen en gezinnen het perspectief moest bieden dat er ook nog leuke dingen zijn.'

Mensen moeten het vertrouwen in de overheid terugkrijgen Isabelle Diks

Dit jaar wordt dat beleid voortgezet, zegt Diks. Ook in 2021 blijven de verlichtende maatregelen dus gelden.

Vertrouwen terugwinnen

Verder wil Diks dit jaar 'een heleboel van de regelingen' in haar gemeente eenvoudiger en toegankelijker maken.

'Mede om het vertrouwen terug te krijgen na de verschrikkingen rond de toeslagenaffaire', zegt Diks. 'Die vond dan wel niet bij de gemeenten plaats, maar mensen moeten het vertrouwen in de overheid terugkrijgen. Dit kan daarbij helpen.'

Nieuw maatschappelijk akkoord

Tegelijk wil Diks de strijd tegen het doorgeven van armoede voortzetten. 'We komen in het najaar met een nieuw maatschappelijk akkoord tegen armoede. We gaan daarin samenwerken met allerlei partijen in deze omgeving.'

'In het plan zeggen we met elkaar dat we het in één van de rijkste landen van de wereld niet acceptabel vinden dat er mensen zijn die in armoede moeten leven. Daar gaan we met zijn allen een eind aan maken.'

Want, zegt Diks, dat doorgeven van armoede gebeurt wel degelijk. 'Een kind dat in armoede opgroeit, ziet bijvoorbeeld niet dat de ouders elke dag naar hun werk gaan. Dan kan je ook denken: goh, als je thuis op de bank ligt krijg je je geld ook wel.'

Droomfestival

Een plan voor een zogenoemd 'Droomfestival' is bedoeld om dat tegen te gaan. Het festival moet later dit jaar op het Suikerunieterrein plaatsvinden, fysiek dus, als het weer kan. De gemeente trekt er 23.000 euro voor uit.

Het Droomfestival is bedoeld om kinderen te laten zien wat voor beroepsleven ze zouden kunnen hebben Isabelle Diks

'Het is bedoeld om kinderen te laten zien wat voor beroepsleven ze zouden kunnen hebben', legt de wethouder uit. 'Ze kunnen praten met een theatertechnicus, iemand in de zorg of misschien wel een burgemeester. We kijken of we dat dit jaar kunnen organiseren.'

Beschermen

Maar is het wel nodig? Dit zijn immers bij uitstek dingen die ook op school gebeuren. Denk maar aan de vader of moeder van een klasgenootje die een uurtje langskomt om te vertellen over zijn of haar werk.

'Dat zijn inderdaad ook mooie voorbeelden', zegt Diks. 'Maar we zien vaak dat ouders uit gezinnen die in armoede leven hun kinderen beschermen door ze iets minder te laten dromen dan ze zouden kunnen. Dat doen ze misschien om teleurstelling bij de kinderen te voorkomen, maar hoe goed bedoeld ook: het houdt tegen dat intergenerationele armoede verdwijnt. Daarom willen we echt inzetten op zo'n festival.'

Door het festival komen bovendien alle kinderen tegelijk in aanraking met beroepsgroepen die ze anders misschien nooit zien. 'Dat is belangrijk, want je wilt een gemeenschap in zijn geheel omhoogtrekken. Als iemand de loterij wint, heeft dat ook echt nadelen. Iemand ontgroeit de omgeving waarin hij of zij woont. Maar als je als wijk groeit, doe je het samen.'

Iets meer naar armoede

Het komende jaar geeft de gemeente Groningen ruim een ton meer uit aan armoedebestrijding dan afgelopen jaar. Vorig jaar ging er 4,9 miljoen euro naartoe, dit jaar ruim 5 miljoen.

De gemeenteraad heeft al ingestemd met dat bedrag, maar nog niet met de invulling ervan. Als één of meerdere partijen er over willen debatteren kunnen ze het plan van Diks agenderen.

Lees ook:

- Voedselbank: 'Alleen door gulle giften houden we ons hoofd boven water'

- Veel raadsleden tegen komst wethouder Diks, nipte meerderheid voor