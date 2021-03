Door de mand: Kees Vlietstra over een vliegavontuur in het nachtleven

De mooiste tweet tijdens FC Groningen - FC Emmen was van Gerhard Hurenkamp: 'Die Veendorp ziet er uit als de uitsmijter van de Cinema Bar, maar speelt desondanks met twee vingers in de neus.'

Die Keziah Veendorp van FC Emmen speelde inderdaad opvallend goed. Veendorp komt uit Sappemeer volgens Wikipedia. Ik moest door de tweet van Helpman Hure en Sappemeer Veendorp ineens aan Nic. Harrie denken. Harrie zit niet op Twitter, maar wel op verhalen vertellen. 'Twee keer', antwoordt Harrie op mijn vraag hoe vaak hij zelf eigenlijk gevlogen heeft. Eén keer naar Mallorca en één keer uit discotheek Avenue in Sappemeer.

We zijn in voorbereiding op een korfbaltrip naar Lissabon. Het is december 2019 en Harrie is teammanager. We inventariseren wie van de korfballers van de Nic.-selectie voor het eerst in een vliegmachine gaat stappen. Harrie heeft zelf dus twee keer gevlogen. Retourtje Mallorca en Avenue-uit. Hij kijkt me lachend aan. 'Ja, dat was mijn eigen domme schuld. Echt bij kop en kont door de uitsmijters op straat gejonast. Vanuit de deuropening van Avenue vloog ik zo de Noorderstraat over.'

Dat doen die uitsmijters niet zomaar, was mijn eerste gedachte. We voelen elkaar goed aan. Harry legde me uit hoe het zat. 'Bij Avenue kreeg je bij binnenkomst van de portier een kaartje. Dat kaartje moest je bij het bestellen van je drankjes aan de barman geven. Dat hadden jullie toch ook in Stad?' Ik knik. Zo'n kaartsysteem hanteerden ze ook in de etablissementen waar ik weleens vertoefde, zoals De Troubadour en De Kar.

Op dat kaartje zette de dienstdoende barman een streepje achter het drankje dat je had besteld. Zo hoefde je niet steeds bij elke bestelling te betalen. Dat deed je pas als je tot aan de wenkbrauwen vol met bier het pand ging verlaten. Dan leverde je je kaartje in bij de caissière die in een beveiligd hokje naast de garderobe zat. Betalen en door de voordeur naar buiten. Broodje shoarma scoren. Prima systeem op zich.

'Maar wat denk je?', ging Harrie verder. 'Die piemelportier gaf me niet één, maar per ongeluk twee kaartjes. Zaten aan elkaar vastgeplakt. Had ik direct door. Hij niet.' Ik glimlach, want ik zie het direct voor me. 'Ik ben nog nooit zo blij geweest', vervolgt Harrie. 'Ik was de man en gaf het ene na het andere rondje. Had ineens ook een hoop vrienden. En die nieuwe vrienden hadden allemaal verstand van dorst. En die barman maar strepen op kaartje 1. Allemaal hekjes.'

Waar ging het dan fout mejonge?, vraag ik. 'Op kaartje 2', fluistert Harrie. 'Ik had daarop welgeteld drie streepjes staan. Twee sinas en een chocomel. Niet zo slim. Mijn nieuwe vrienden wilden opeens naar Sjalom voor een broodje shoarma. Ik snel naar de wc. Daar heb ik kaartje 1 versnipperd en door de wc gespoeld. Toen ik het toilet uitwaggelde, stond er al een uitsmijter op me te wachten. Ze roken onraad. Helemaal toen ik kaartje 2 overhandigde aan de caissière. Al mijn vrienden lalden in het Oost-Gronings. Rondom dronken. Ik moest zes gulden betalen terwijl ik wel voor honderdzestig gulden had gezopen en weggegeven.'

Ik kijk Harrie met open bek aan. Die gaat nog even door. Ready for take-off. 'Die uitsmijter vroeg waar ik dat andere kaartje had verstopt, maar ik hield me van de domme', zegt Harrie. 'Nee, dat was niet zo moeilijk, nee. Hij kwam dreigend voor me staan. Dat was voor hem niet zo moeilijk. Een kleerkast, mejonge. Maar goed, ze konden me niks maken en dat wisten we allemaal. Ze raakten gefrustreerd, die beide uitsmijters. Die ene greep me zogenaamd vriendschappelijk in mijn nek. Ik bleef staan. Kerel wezen ja. Moest ook wel een beetje glimlachen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Voordat ik het wist, jonasten die beide zeecontainers me Avenue uit. En terwijl ik met mijn snufferd op het asfalt van de Noorderstraat kwakte, gaven mijn nieuwe vrienden de piloten een ovationeel applaus voor de veilige landing. Verdomme.'

Mooie tijden. Terug naar de onze(kere). FC Groningen-coach Danny Buijs speelde zaterdag in de laatste minuut van de Hondsrugderby die geen Hondsrugderby mag heten ook even voor uitsmijter van de Euroborg, door een vervelend gastje in zijn nekvel te grijpen. Beetje frustratie bij de uitsmijter en een beetje theater van het gastje resulteerden in een gele kaart voor uitsmijter Buijs. Danny kon hem hebben. Het was een kaartje zonder streepjes.