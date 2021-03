Vaccinatiestraat Veendam is twee weken dicht: 'Ik heb geen afmelding gehad'

Dit is het gevolg van het besluit van de Rijksoverheid om de komende veertien dagen het vaccin van AstraZeneca uit voorzorg niet te gebruiken. Aanleiding zijn berichten over mensen in Denemarken en Noorwegen die last kregen van ernstige trombose nadat ze waren gevaccineerd.

Ik heb geen afmelding gehad Jeannet Grijpstra staat voor een dichte deur in Veendam

Voor een dichte deur

Niet iedereen was op de hoogte van de sluiting van de teststraat. Jeannet Grijpstra stond maandagmorgen voor een dichte deur in Veendam. 'Ik heb niks gehoord', zegt ze. 'Ik heb geen afmelding gehad.'

Grijpstra had wel meegekregen dat het AstraZeneca-vaccin twee weken niet wordt gebruikt. 'Maar ik dacht: misschien krijg ik dan wel een ander vaccin.' Ze werkt in de ouderenzorg. 'Dit is wel lastig, want je wilt toch wat makkelijker en beschermder met je cliënten om kunnen gaan.' Ze hoopt over twee weken alsnog gevaccineerd te worden. Heeft ze nog wel vertrouwen in het AstraZeneca-vaccin? 'Jawel hoor.'

MartiniPlaza is wel open

De maatregel heeft geen gevolgen voor de vaccinatiestraat in MartiniPlaza in Groningen. Mensen die daar worden ingeënt, krijgen het vaccin van Pfizer/bioNTech.

