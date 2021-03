Stemmen in een partycentrum, maar zonder koffie en een stukje taart

‘Het is rustig, maar dat had ik wel gedacht’, zegt voorzitter Pieter de Waard van het stembureau. ‘Ik verwacht de grootste drukte toch op de officiële stemdag, 17 maart.’

Party Centrum Finnewold als stembureau (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

Saai?

Toch is het niet saai om in het stembureau te zitten, vindt De Waard. ‘Je bent met elkaar aan het praten. We zijn onbekenden voor elkaar, dus je vertelt iets over jezelf en luistert naar de ander.’

'Nee' verkopen voelt zo onnatuurlijk Eigenaresse Hanneke Ravenstijn van Party Centrum Finnewold

‘Leuk om klanten weer even te zien’

Voor eigenaresse Hanneke Ravenstijn van het partycentrum zijn het drie rare dagen. ‘Je kunt de mensen niet gastvrij ontvangen. Normaal is een verkiezingsdag een feestje. Iedereen komt stemmen en mensen drinken een kopje koffie of thee, eventueel met een stukje appeltaart. Nu moeten we ‘nee’ verkopen. Dat is zo onnatuurlijk.’

Toch vindt ze het wel leuk dat ze haar klanten weer even ziet. ‘Ook al is het alleen maar groeten vanuit de verte. Ik hoop dat de deuren heel snel weer open mogen.’

