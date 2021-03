Vaccinaties met AstraZeneca gepauzeerd: verstandig of onnodig?

'Ik denk dat mensen in de langdurige zorg nu meer kans lopen op een coronabesmetting dan op tromboseproblemen.' Debbie van Baarle, UMCG-hoogleraar Immunologie van vaccinaties verbaast zich over het Nederlandse besluit het AstraZeneca-vaccin tijdelijk niet te gebruiken.

'Ik zag dit niet aankomen. Volgens mij is er geen reden dit te doen. Het komt voor mij als een verrassing.'

Onder meer Noorwegen en Denemarken besloten het gebruik van het vaccin voorlopig te staken nadat meerdere mensen last kregen van ernstige trombose (stollingen in het bloed). Nederland volgde zondagavond het besluit van beide Scandinavische landen, op advies van medicijnautoriteit CBG (College Beoordeling Geneesmiddelen). In Nederland is het Astra-Zeneca-vaccin in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers in de langdurige zorg.

Druk op ministerie te hoog

Van Baarle begrijpt wel dat medicijnautoriteit CBG het zekere voor het onzekere neemt. 'Maar aan de andere kant wordt zorgmedewerkers nu bescherming onthouden. Kennelijk werd de druk op het ministerie van Volksgezondheid te hoog. Het is moeilijk de balans te vinden. Die schiet soms de ene, dan weer de andere kant op. Wat dat betreft kun je het nooit goed doen.'

Het is wel een dilemma, want elke dag telt bij het vaccineren Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG

'Eén beleid voor heel Europa'

Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG zet ook vraagtekens bij het Nederlandse besluit. Hij vindt dat een dergelijke beslissing op Europees niveau moet worden genomen.

'Je ziet publieke druk en angst, maar geen afstemming. Het helpt niet dat we wel een Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hebben en dat iedere lidstaat toch zijn eigen gang gaat. Dit zijn dingen die je niet regionaal kunt beslissen.'

'Elke dag telt bij het vaccineren'

Dat er nader onderzoek komt na meldingen over een mogelijk ernstige bijwerking is niet meer dan een standaardprocedure, vertelt Friedrich. Wel betwijfelt hij of dit nu twee weken moet duren. 'Het is wel een dilemma, want elke dag telt bij het vaccineren. Dus duik erin, zoek uit wat er echt is gebeurd. Als er na een week duidelijkheid is, wacht dan niet nog een week.'

Is er sprake van toeval, of van een oorzakelijk verband? Van Baarle: 'Alle gegevens worden nu onderzocht en de conclusies worden internationaal gedeeld', zegt Van Baarle. 'Het kan gaan om onderliggende problematiek, in dit geval mensen die gevoeliger zijn voor de ontwikkeling van trombose.



Toch gaat van Baarle nog steeds uit van toeval: 'In eerdere onderzoeken is geen verband aangetoond.'

Het AstraZeneca-vaccin is een zogeheten 'virale vector vaccin'. Het is gebaseerd op een onschuldig verkoudheidsvirus, met daarin een stukje van het coronavirus. Dat virusdeeltje infecteert lichaamscellen waardoor een immuunreactie wordt opgeroepen. Het Janssen-vaccin werkt op dezelfde manier.

Het BioNTech/Pfizer vaccin en het Moderna-vaccin behoren tot de MRNA-vaccins. Deze vaccins brengen via vetbolletjes (liposomen) de code van het spike-eiwit in lichaamscellen, waardoor dan een immuunreactie wordt opgeroepen.

