Wouter Godijn schrijft komische roman met serieuze ondertoon

'Karina of de ondergang van Nederland' is de titel van het nieuwste boek van de Groninger schrijver Wouter Godijn. In de roman vertelt de schrijver op een grappige manier over het leven van een schlemielige man in het Nederland van de nabije toekomst.

In die wereld is de zeespiegel gevaarlijk hoog gestegen en lijken de Chinezen het voor het zeggen te hebben.

Sneue schrijver uit huis gezet

Hoewel Godijn (1955) in zijn nieuwe roman een somber beeld van Nederland schetst, is 'Karina of de ondergang van Nederland' alles behalve een sombere vertelling. Het bij tijden hilarische verhaal draait rond een wat sneue schrijver. Op de dag dat een ultrarechtse populist in Nederland de macht krijgt, wordt hij getroffen door een vage ziekte. Zijn vrouw, ooit zijn grote liefde, zet hem het huis uit en hij belandt op een morsig flatje.

Het oprukkend populisme vervult mij met zorg Schrijver Wouter Godijn

'Schlemielige man die wel op mij lijkt'

‘Het is inderdaad een schlemielige man die wel een beetje op mij lijkt', vertelt Godijn vanuit zijn flat in Groningen.

‘Ik ben schrijver en heb ook problemen met mijn gezondheid, maar het is geen autobiografisch boek. Als ik echt over mezelf zou willen schrijven dan komt er geen letter op papier.’

In de roman maakt de schrijver zich geregeld zorgen over het rechtse populisme. Ook iets waar Godijn zich zorgen over maakt. ‘Het oprukkend populisme zie ik als een antidemocratische stroming. Op plekken waar ze aan de macht zijn gekomen, in Hongarije, in Polen, beginnen ze de democratie te ondermijnen. Dat is iets wat mij met zorg vervult.’

'Het gevaar komt niet alleen van rechts'

Ook de vraag of je als schrijver nog wel kunt schrijven wat je wilt, wordt in het boek aangestipt. ‘Het is een sluipend proces. Als schrijver kan je onbewust rekening houden met hoe je iets opschrijft.’

Al was het maar om ophef op de sociale media te voorkomen. ‘Neem de storm van protest die opstak toen Marieke Lucas Rijneveld bekendmaakte dat ze het gedicht van Amanda Gorman zou vertalen. Daar zie je een soort omgekeerde discriminatie. Omdat ze niet dezelfde huidskleur heeft als de Amerikaanse, mag ze het niet vertalen. Het gevaar komt niet alleen van rechts, ook op links is men zeer intolerant.’

Godijn laat opnieuw zijn vakmanschap zien

Karina of de ondergang van Nederland mag dan een serieuze boodschap hebben, het is in de eerste plaats een spannende en humoristische roman waarin Godijn opnieuw zijn vakmanschap laat zien.

De zevende roman van Wouter Godijn is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact.

