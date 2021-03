Geen vertrouwen in AstraZeneca: 'Het gaf mij geen goed gevoel'

De vaccinatie van zorgpersoneel met AstraZeneca was al enkele weken bezig, maar ligt nu plotsklaps stil. Na andere landen wil nu ook Nederland eerst uitgezocht hebben of gemelde tromobosegevallen wel of niet verband houden met het vaccin.

'Het leidde tot onrust'

Bij Cosis, een instelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking, werken vierduizend medewerkers die voor AstraZenaca in aanmerking komen. 'We hebben de afgelopen weken ook al mailtjes van medewerkers gehad die vragen hadden, nadat Denemarken het had stilgelegd. Het leidde wel tot onrust.'

Dat was bijvoorbeeld het geval voor Cosis-medewerker Jessica Böttner. Zij werkt als begeleider op een dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking in de stad. Ze had een afspraak staan voor afgelopen vrijdag, maar heeft deze afgezegd.

De hele week hoorde ik collega's die heel ziek waren geweest van het vaccin; griepverschijnselen, koorts, spierpijn Jessica Böttner - Cosis-medewerker

'De hele week hoorde ik collega's die heel ziek waren geweest van het vaccin; griepverschijnselen, koorts, spierpijn. Ik kreeg een onderbuikgevoel en heb besloten af te zeggen.'

Haar directe collega Carmen Schuit heeft geen problemen met het vaccin. De eerste prik zit er al in. Ze had weinig klachten en ze twijfelt geen seconde over de tweede. 'Ze hebben er best lang over gedaan om dit vaccin te ontwikkelen. Ik heb er een goed gevoel bij', zegt ze.

Bereidheid hoog, maar nu toch wachten

Mensen die voor deze of volgende week een afspraak hadden staan, zijn afgebeld. Onder hen ook wijkverpleegkundigen van TSN Thuiszorg. Daar is de vaccinatiebereidheid groot, vertelt TSN-woordvoerder Erika Slikker. De vertraging is dan ook een tegenvaller.

We hebben vertrouwen dat er spoedig weer gestart wordt, maar prettig is anders Erika Slikker - TSN Thuiszorg

'We vinden het heel vervelend voor het personeel. Zeker omdat er zo snel zo veel tegenstrijdige berichten en beslissingen waren. Die stopt ermee, Nederland gaat door, oh nee, Nederland stopt toch. Dat helpt niet mee. We hebben vertrouwen dat er spoedig weer gestart wordt, maar prettig is anders.'

Nog langer met personeelstekort werken

De vaccinaties zouden een einde moeten maken aan de uitval van medewerkers, want dat is voor Cosis wel een probleem. Bert Middelbos: 'Als een begeleider corona heeft dan moeten de andere medewerkers van zo'n woonvoorziening ook eerst worden getest. We hebben nu zelfs een poule van medewerkers van de administratie of HR die inspringen als er uitval is.'

Voor de bewoners, met een verstandelijke of psychische beperking, zouden vaccinaties vooral rust kunnen brengen.

Middelbos: 'We zitten met een doelgroep die je moeilijk uitlegt wat corona is. Waarom moet je in quarantaine als je niet ziek bent? Waarom heeft de begeleider die je normaal een knuffel mag geven ineens een pak en handschoenen aan? Iedereen zit te smachten naar het moment dat iedereen gevaccineerd is en dan is dit weer nieuw obstakel.'

Ik heb er echt wel vertrouwen in dat het goed zit. Carmen Schuit - Cosis-medewerker

Zo denkt Carmen Schuit er ook over. Zij kan niet wachten op haar tweede inenting met het AstraZeneca-vaccin. 'Ik heb er echt wel vertrouwen in dat het goed zit.'

Voor haar collega Jessica Böttner staat het besluit echter vast: AstraZeneca laat ze zich absoluut niet inspuiten. 'Ik hoop toch nog snel in aanmerking te komen voor een vaccin waar ik me wel prettig bij voel.'

Vaccinatie 60-plussers op de lange baan?

Het AstraZeneca-vaccin is ook bedoeld voor mensen van 60-64 jaar en enkele risicogroepen. In Groningen is deze vaccinatie nog niet begonnen; huisartsen wachten nog altijd op de eerste leveringen. Huisarts Roland Riemersma snapt wel dat de inentingen voorlopig stilliggen.

'Landen als Denemarken en Noorwegen zijn gerespecteerde Europese landen. Je moet wel van heel goeden huize komen om te zeggen: wij gaan wel door met vaccineren.'

Nog langer wachten

Mogelijk moeten de Groningse 60-plussers nu nog langer wachten, al heeft het RIVM aangegeven de vertraging versneld te willen inhalen. 'Ze zijn nu bij Gelderland. Als de leveringen wel doorgaan kan Utrecht over twee weken misschien tegelijk met Gelderland verder.'

Lees ook:

- Vaccinaties met AstraZeneca gepauzeerd: verstandig of onnodig?

- Vaccinatiestraat Veendam is twee weken dicht: 'Ik heb geen afmelding gehad'